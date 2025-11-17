Bitcoin-Crash wird fortgesetzt - Best Wallet bietet automatische Dip-Käufe

Bitcoin und der breite Krypto-Markt haben nach den Kursrückgängen seit dem Allzeithoch ihre Verluststrecke über das Wochenende bis heute weiter fortgesetzt. Das Smart Money nutzt solche Korrekturen mit den günstigeren Kursen hingegen für Nachkäufe, wobei die Best Wallet bald eine automatische Funktion für Bitcoin-Dip-Käufe offeriert.

Denn jeder Kursrückgang stellt eine Chance dar, um deutlich mehr für dasselbe Geld und ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis zu erhalten. Bei manuellen Tradern führt dies jedoch meist aufgrund von psychologischen Faktoren dazu, dass sie diese attraktiven Einstiegsmöglichkeiten verpassen

Dieses Problem soll nun mithilfe der automatisierten Käufe der Best Wallet gelöst werden. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die Anleger diese guten Chancen auch wirklich umsetzen, um von ihnen profitieren zu können.

Da dies mithilfe der Best Wallet möglich wird, erhalten die Nutzer außerdem eine besonders hohe Sicherheit und Kosteneffizienz. Denn sie bietet ein branchenführendes Sicherheitssystem, wettbewerbsfähige Kurse und eine nahtlose Erfahrung.

Über den noch für wenige Tage laufenden Vorverkauf der Best Wallet erhalten Investoren die Möglichkeit, sich den Coin vor den Anlegern der Kryptobörsen zu sichern, welcher die Premiumfunktionen freischaltet. Dazu zählen unter anderem niedrigere Handelsgebühren und höhere Staking-Zinsen.

Die All-in-One-Wallet kann mit ihrem umfassenden Ökosystem inklusive zahlreicher Tools auch künftig durch den Ausbau der Funktionalität weitere Marktanteile von etablierten Konkurrenten wie MetaMask und TrustWallet erobern. Sie bietet dabei Zugang zu einer der am schnellsten wachsenden Plattformen der Kryptoindustrie.

Für weniger als 11 Tage stehen die BEST-Coins noch im Vorverkauf für einen Preis in Höhe von 0,025955 USD zur Verfügung. Sobald er an den Kryptobörsen erst einmal verfügbar ist, hört die Preisbindung des Presales auf, sodass er schnell in die Höhe steigen kann, wenn sich die Bewertung an Konkurrenten wie World Liberty Financial angleicht.

Kryptoinvestoren werden risikoavers, aber langfristige Anleger profitieren

In der vergangenen Woche stand Bitcoin noch bei rund 107.500 USD und ist dann am Freitag auf 94.000 USD gefallen. Trotz eines kleinen Bounce notiert er mittlerweile nur noch bei 92.380 USD, womit das CME-Gap noch einmal angelaufen wurden. Häufig wird dieses zunächst geschlossen, bevor die Rally fortgesetzt wird

Bitcoin konnte sich über Monate im sechsstelligen Bereich halten, befindet sich jedoch mittlerweile schon seit vier Tagen unter der Marke von 100.000 USD. Zurückzuführen ist dies auf das bärische Sentiment der Investoren, nachdem ihre Hoffnungen auf einen bullischen Moonvember gedämpft wurden.

Einer der wichtigsten Gründe dafür ist die hawkishere Haltung der Fed, welche die Aussicht auf eine Zinssenkung im Dezember eingetrübt hatte. Deswegen sind die Investoren vorsichtiger geworden, was die Marktkapitalisierung der Kryptoindustrie auf 3,14 Bio. USD verringert hat.

Außerdem haben die Wale für zusätzlichen Druck auf die Kryptowährungen gesorgt. Denn in der vergangenen Handelswoche haben diejenigen mit mindestens 1.000 BTC verstärkt verkauft und daher die Korrektur noch einmal beschleunigt. Die wichtige psychologische Marke von 100.000 USD war einer der Gründe.

Trotz dieser negativen Ereignisse besteht noch weiterhin Hoffnung. Denn der Geschäftsführer des größten öffentlichen Unternehmens mit Bitcoin-Reserve hat nun bekannt gegeben, dass er den Dip nutzen und weitere Bitcoins kaufen wird. Dies verdeutlicht, dass die Großanleger weniger von den Korrekturen verunsichert werden, weil sie wissen, dass sie auch in Bullenmärkten auftreten.

Erfahrene Bitcoin-Investoren sind sich darüber bewusst, dass sich das BTC-Angebot in letzter Zeit so stark wie noch nie verknappt hat. Denn es ist die dezentralste, zensurresistenteste und weltweit übertragbarste Form des digitalen Geldes, die jemals entwickelt wurde.

Aus diesen Gründen sind die langfristigen Aussichten weiteren sehr gut, unabhängig von den kurzfristigen Schwankungen. Auch wenn diese für Anfänger schnell zu Panikverkäufen führen können, wenn ihr Portfolio erst einmal rote Zahlen schreibt, sind solche Vorfälle weniger dramatisch.

Deswegen ist es empfehlenswert, einer konkreten Strategie zu folgen, mit welcher die Emotionen unter Kontrolle bekommen werden können. In dieser Hinsicht bieten die bald erscheinende Funktion der Best Wallet für automatische Dip-Käufe eine hervorragende Möglichkeit. Denn somit können das Zögern und die Zweifel eliminiert sowie stattdessen Bitcoin zu günstigeren Preisen gekauft werden.

Aufgrund der zahlreichen besonderen Vorteile für die Investoren ist die Best Wallet innerhalb eines Jahres so schnell gewachsen. Darüber hinaus kommen ständig neue Tools und Vorzüge hinzu, welche die realen Bedürfnisse der Kryptonutzer und -investoren in diesem volatilen Markt adressieren.

Diese Funktionen der Best Wallet machen sie zu einer der besten Lösungen

Die Best Wallet stellt mehr als nur eine einfache Möglichkeit für den Erwerb von Bitcoins zur Verfügung. Stattdessen umfasst sie eine Fülle von Funktionalitäten und Vorteilen, genau das ist es, was sie auszeichnet und von anderen abhebt.

So profitieren die Nutzer von mitunter den niedrigsten Gebühren der gesamten Kryptoindustrie. Erreicht wird dies durch die Einbindung einer Routing-Engine, welche die Kurse von mehr als 330 dezentralen Börsen und 30 Cross-Chain-Brücken nutzt. Damit können die besten Einstiegskurse bereitgestellt werden.

Zudem richtet sich die Best Wallet an eine internationale Nutzerbasis, wobei mehr als 100 Fiatwährungen unterstützt werden. Somit können Anwender aus unterschiedlichsten Regionen der Welt ihr Geld in Kryptowährungen umtauschen, was ihr auch ein größeres ökonomisches Potenzial verleiht.

Dabei benötigen die Nutzer nicht mehr für jede Blockchain eine besondere Wallet. Denn es lassen sich die bestehenden digitalen Geldbörsen schnell und einfach in diese importieren oder aber neue Wallet für die Chains erstellen. Auf diese Weise kann alles praktisch über eine einzige Anwendung verwaltet werden.

Gespannt warten die Nutzer außerdem auf die bald erscheinenden, gasfreien Transaktionen. Somit müssen sie nicht mehr länger beispielsweise ETH, BNB oder SOL für die Zahlung der Netzwerkgebühren halten. Stattdessen sind die Gebühren direkt in dem eigenen BEST-Coin zahlbar. Dies beseitigt wiederum ein weiteres Problem bei kettenübergreifenden Aktivitäten und steigert die Nachfrage nach BEST.

Ebenfalls leichter wird der Umgang mit Multichain-Assets gestaltet, während sich die Wallets unterschiedlichster Netzwerke importieren und gemeinsam anzeigen lassen. Damit werden die Funktionen konsolidiert, die ansonsten über mehrere Anwendungen bereitgestellt werden.

Dafür sollen bald auch Portfolio-Verwaltungstools hinzukommen, welche unter anderem fortschrittliche Analysefunktionen für die Überwachung von Beständen, Performance-Trends und mehr enthalten.

Zudem wird bereits ein in Kürze erscheinenden Analysetools für Marktinformationen, Trendindikatoren und datengestützten Signalen ergänzt. All dies macht die Best Wallet zu einer hervorragenden Wahl für Kryptonutzer und -investoren, wobei der vollständig geplante Funktionsumfang den Rahmen des Artikels sprengen würde.

Branchenführenden Sicherheitssystem der Best Wallet bietet erstklassigen Schutz

Neben besonders günstigen Einstiegskursen und professionellen Tools ist aber auch die Sicherheit von besonderer Relevanz. In dieser Hinsicht will die Best Wallet ihre Konkurrenz in den Schatten stellen.

So wird eine Reihe von Schutzverfahren implementiert, welche zudem kontinuierlich erweitert wird, um somit auch im KI-Zeitalter vor neuen Bedrohungen optimal zu schützen. Bereits jetzt umfasst sie unter anderem eine nicht verwahrende Architektur mit Schutzmechanismen auf institutionellem Niveau.

Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die Nutzer und nicht ein zentraler Anbieter die Kontrolle über die Assets haben. In diesem Zusammenhang werden mithilfe der MPC-CMP-Technologie die privaten Zugangsschlüssel in unterschiedliche Anteile aufgespalten und dann an verschiedenen Orten gesichert.

Somit sollen einzelne Ausfallpunkte verhindert werden, da ein Angriff für die Hacker besonders schwierig gestaltet wird. Schließlich müssen sie alle Fragmente gleichzeitig hacken, um an die Assets zu gelangen, was es nicht nur sehr mühsam, sondern ebenso unattraktiv für sie macht.

Außerdem verwendet die Best Wallet Multi-Faktor-Authentifizierungen (2FA) und biometrische Anmeldungen, damit der Zugriff auf die digitalen Geldbörsen sowohl an die Geräte als auch die Identitäten der Nutzer gebunden sind. Auf diese Weise wird es für die Angreifer extrem schwierig, selbst wenn sie in irgendeiner Weise teilweise Zugriff auf ein Gerät erhalten.

Ein weiteres Problem, welches die Best Wallet adressiert ist der mögliche Verlust der Seed-Phrase für die Wiederherstellung der digitalen Geldbörse. So lassen sich diese über ein Cloud-Backup wiederherstellen, was das Risiko eines Verlustes des Zugriffes und somit des Geldes verhindert.

In Zukunft soll zudem ein erweiterter Betrugsschutz hinzugefügt werden. Dabei handelt es sich um ein System, welches verdächtige Muster, betrügerische Smart Contracts und risikoreiche Interaktionen erkennt, um diese noch vor Eintritt des Schadensfalls zu verhindern.

Abgerundet wird es mit dem MEV-Schutz, welcher Front-Running und Sandwich-Attacken sowie andere Formen der Preismanipulation verhindert, damit die Nutzer nicht höhere Kurse als nötig bezahlen müssen.

Presale der Best Wallet ist nur noch für maximal 11 Tage verfügbar

Fortan verbleiben für den Vorverkauf der Best Wallet nur noch weniger als 11 Tage. So lange kann man sich noch das Presale-Angebot für den BEST-Coin sichern, welcher die Kernfunktionen der digitalen Geldbörse antreibt.

Sobald der Token nach der Einführung der Kryptobörsen einer größeren Investorenbasis zur Verfügung gestellt wird, kann dieser schnell steigen, wenn er sich an die Bewertungen von Konkurrenten wie WLFI anpasst. Zudem dürfte der Wert mit dem Ausbau der Nützlichkeit noch weiter zunehmen.

Den BEST-Coin können Sie aktuell auf der offiziellen Website oder direkt in der eigenen Anwendung kaufen. Dabei werden ETH, USDT und Bankkarten akzeptiert. Sofern Sie die App noch nicht haben, können Sie diese in Google Play und dem Apple App Store finden.

Vernetzen Sie sich auch mit der Gemeinschaft auf X, Telegram und Discord.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.