Neben Xiaomi wird mit Baidu ein weiteres Schwergewicht aus dem chinesischen Tech-Sektor am Dienstag seine Quartalszahlen vorlegen. Ähnlich wie die Papiere von Xiaomi könnte auch die Baidu-Aktie einen positiven Impuls vertragen. Besonders spannend dürften neben dem Wachstum der KI-Sparte die Zahlen des unter Druck stehenden Werbegeschäfts werden.Die bei Bloomberg gelisteten Analysten rechnen mit einem Umsatzrückgang von rund neun Prozent auf umgerechnet 4,31 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.