Köln (www.fondscheck.de) - Der Oktober war von einem insgesamt freundlichen Marktumfeld geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Ruhestandsfonds A (ISIN LU1525525306/ WKN A2AN1Y).Im Rentenbereich hätten Staatsanleihen und Unternehmensanleihen moderate Wertzuwächse verzeichnet, während Hochzinsanleihen etwas zurückgeblieben seien. Die Aktienmärkte hätten, unterstützt von der vermeintlichen Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie einer weiteren, im Vorfeld erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank, Zugewinne verbucht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de