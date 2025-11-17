Munsbach (www.fondscheck.de) - Im Anleihenportfolio gab es zwei nennenswerte Anpassungen, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930).Erstens seien ca. 10% von Unternehmens- in Staatsanleihen umgeschichtet worden und zweitens sei dadurch die durchschnittliche Laufzeit weiter erhöht worden. Die Modifizierte Duration des Portfolios liege mittlerweile bei 9,5. Damit sei die von den Experten von ETHENEA als opportun betrachtete Laufzeitverlängerung abgeschlossen worden. ...

