Oldenburg (www.fondscheck.de) - Der LOYS Philosophie Bruns (ISIN DE000A0H08U6/ WKN A0H08U) ist ein aktiv gesteuerter Mischfonds, der alle Anlagefreiheiten besitzt, langfristig und international ausgerichtet ist und traditionell einen Schwerpunkt bei Aktienanlagen bildet, so die Experten von LOYS.Anlageziel des LOYS Philosophie Bruns sei eine anspruchsvolle Mehrung des eingesetzten Kapitals durch aktive Positionierungen in allen geeigneten attraktiven Anlagegattungen und -instrumenten. Ebenso habe der Fonds die Möglichkeit auf fallende Kurse zu setzen, wobei er sich in diesem Fall derivativer Instrumente bediene. Das Anlageuniversum sei nicht auf bestimmte Länder, Branchen oder Marktkapitalisierungen beschränkt. Der LOYS Philosophie Bruns sei vor allem für konservative Investoren konzipiert, die einen langfristigen Investmenthorizont anstreben würden. Seit seiner Auflegung im Jahr 2006 werde der LOYS Philosophie Bruns von Dr. Christoph Bruns geführt, der zugleich der größte Investor des Fonds sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...