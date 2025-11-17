DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,6% auf 23.448 Pkt - Verkäufe durch die Bank weg

DOW JONES--Nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz ist der Markt nachbörslich ab 17.30 Uhr etwas abgerutscht. Allerdings habe es keine Auffälligkeiten bei Einzelaktien gegeben. "Die Verkäufe waren durch die Bank weg", sagte der Marktteilnehmer.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.448 23.591 -0,6% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 17, 2025 16:20 ET (21:20 GMT)

