17.11.2025 22:51 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX -0,6% auf 23.448 Pkt - Verkäufe durch die Bank weg

DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,6% auf 23.448 Pkt - Verkäufe durch die Bank weg

DOW JONES--Nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz ist der Markt nachbörslich ab 17.30 Uhr etwas abgerutscht. Allerdings habe es keine Auffälligkeiten bei Einzelaktien gegeben. "Die Verkäufe waren durch die Bank weg", sagte der Marktteilnehmer. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.448    23.591   -0,6% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2025 16:20 ET (21:20 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

