Solana-Kurs-Prognose: Diese Ereignisse und Marken sind entscheidend

Obwohl Solana über den vergangenen Monat 30,22 % des Marktkapitalisierung einbüßen musste, gibt es bedeutende Entwicklungen unter der Oberfläche, welche Investoren nun nicht außer Acht lassen sollten. Denn diese deuten auf etwas Großes hin, was den SOL-Coin schon bald stark antreiben kann. Welche weiteren Faktoren dafür erfüllt werden müssen und welche wichtigen Marken Investoren jetzt nicht außer Acht lassen sollten, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

Institutionelle Nachfrage nach Solana ist weiterhin ungebrochen

Am heutigen Tage wurde der Solana-ETF von VanEck erstmalig handelbar. Für diesen wird der Staking-Dienstleister das öffentliche Unternehmen SOL Strategie sein, wodurch ein rechtskonformer Dienst über eine Infrastruktur angeboten wird, der nach ISO 27001 & SOC 2 zertifiziert ist. Dennoch hat SOL heute einen Verlust in Höhe von 4,33 % erlitten.

Allerdings sollte nicht die institutionelle Adoption von Solana vergessen werden, wobei BlackRock, Apollo Global Management, PayPal, Robin Hood, Van Eck, Franklin Templeton und weitere auf der Blockchain Angebote entwickeln. Somit und aufgrund der hervorragenden Skalierbarkeit im Vergleich zu anderen Chain könnte die Nachfrage mittelfristig weiter zunehmen.

Ende Oktober hat auch eines im Bereich internationaler Zahlungen führender Unternehmen, Western Union, angekündigt, dass es den Stablecoin USDPT auf Solana mithilfe von Anchorage Digital heraus geben wird. Gelauncht werden soll dieser in der ersten Jahreshälfte 2026 und könnte dann für zusätzliche Netzwerkaktivität und Gebühreneinnahmen sorgen.

.@WesternUnion USDPT and the Digital Asset Network, built on Solana.



Changing how the world's money moves.https://t.co/FVobqBOUPA pic.twitter.com/RlHvOC3E6Z - Solana (@solana) October 28, 2025

Ebenso wurde von der US-Neobank SoFi Technologies und dem Vermögensverwalter Fidelity Solana in die regulierten Bank- und Brokerage-Produkte integriert. Hinzu kommt die Finanzapp Cash App von Block und die Kryptobörse Gemini, welche die Chain für Zahlungen und Anwendungsfälle wie eine Kreditkarte nutzen. Aber auch die Holding Zepz, die hinter dem internationalen Zahlungsdienstleister WorldRemit steht, verwendet sie für Remittance-Dienste.

Das große institutionelle Interesse an Solana zeigt sich auch an den kontinuierlichen Mittelzuflüssen der Solana-ETFs. Denn diese haben nun schon über die vergangenen 14 Tage in Folge Zuflüsse verzeichnet. Dabei wurde der kumulative Nettozufluss in dieser Zeit von 69,45 Mio. USD mittlerweile auf 382,05 Mio. USD um 450,11 % gesteigert. Somit halten sie jetzt 541,31 Mio. USD.

Jetzt mit Best Wallet automatisch Dips kaufen!

Weitere wichtige Entwicklung für Solana (SOL)

Nicht vergessen werden sollten die Entwicklungsfortschritte, wie mit Alpenglow, das eine Verbesserung der Block Replay Latency von 7,5 % in Aussicht stellt. Ebenso ist NIST-konforme Post-Quantum-Kryptografie geplant, während das Harmonic-Upgrade 50.000 TPS bei stabiler Latenz ermöglichen soll. Mithilfe der On-Chain-Perp-DEX Percolator soll künftig zudem der Anteil des Perp-DEX-Volumens ausgebaut werden.

Solana verzeichnet über die Cross-Chain-Bridges außerdem im Vergleich zu anderen Ökosystemen weiterhin Nettozuflüsse, wobei es über den vergangenen Monat 100,8 Mio. USD und somit deutlich weniger als von der Ethereum-Layer-2 Arbitrum mit ihren 453,3 Mio. USD waren.

Wöchentlich aktive Wallets der L1s |Quelle: Artemis

Trotz deutlicher Rückgänge bei der Anzahl der wöchentlich aktiven Nutzer seit November von 43,4 Mio. auf derzeit nur noch 17,0 Mio. um -60,8 %, hat Solana wieder NEAR übertroffen, das für rund einen Monat knapp vor SOL lag, und somit wieder die Führung unter den einzeln betrachteten L1s übernommen.

Dennoch fällt das Wachstum der Stablecoins deutlich geringer als bei Ethereum aus, womit weniger Liquidität in das Ökosystem gelangt. Aber auch beim TVL gibt es im Vergleich zu Ethereum noch einiges aufzuholen.

Zudem lag der Monatsumsatz von Solana zuletzt mit 3,5 Mio. USD deutlich unter dem von Ethereum mit 7,89 Mio. USD, insbesondere zusammen mit dessen führender Layer-2 Base, die ebenfalls 7,94 Mio. USD erzielte. Noch höher fiel er hingegen bei Tron mit 32,72 Mio. USD aus.

Jetzt mit Best Wallet bei Investments von Kursvergleich profitieren!

Solana-Kurs-Prognose für 2025 und 2026

SOL wurde zuletzt am meisten von der Verschlechterung der Aussicht auf Zinssenkungen durch die Fed belastet, wobei die Fed Fund Futures für Anfang Dezember mittlerweile nicht mehr von 96 %, sondern nur noch 42,9 % ausgehen, eine weitere Reduktion seit gestern um fast 3 %. Aber auch die Fortsetzung der Korrektur der Aktienmärkte belastet nun ebenso wie Bitcoin unter der Marke von 100.000 USD und sogar unter dem CME-Gap von rund 92.000 USD.

Jetzt wird es für Solana wichtig, 129,37 USD zu halten, wo sich auf der größten zentralen Kryptobörse Binance 12,29 Mio. USD an gehebelter Liquidität befindet. Ansonsten könnten die Verluste noch einmal fortgesetzt werden. Für eine steilere Rally muss hingegen zunächst die Liquidität bei 132,07 USD und bei 132,67 USD überwunden werden. Ebenfalls wichtig sind indessen das Fibonacci-Level bei 129,13 USD und das letzte Juni-Tief von 126,00 USD.

Solana-Chart | Quelle: TradingView

Solange nicht die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen zunimmt und die Aktienmärkte ihre Korrektur weiter fortsetzen, sind sogar Korrekturen bis auf 80 USD denkbar. Mittelfristig sollten im Jahr 2026 jedoch die Zinsen in den USA weiter reduziert werden, zumal sogar die neuen Zölle des Landes einen deflationären Effekt haben sollen. Bei zunehmend dovishen Kommentaren von Notenbankern sind im nächsten Jahr Kurse von 379, 415, 554 und sogar 666 USD möglich.

Darüber hinaus expandiert die Solana-Chain mit vor allem Bitcoin Hyper, welches dessen SVM als App-Layer in Kombination mit der sichersten Blockchain von BTC für das Settlement verwendet. Dadurch werden blitzschnelle Transaktionen und niedrige Gebühren mit der hohen Sicherheit und Liquidität von Bitcoin vereint. Gleichzeitig werden somit Bitcoin-basierte Anwendungen ermöglicht, wodurch eine von Nützlichkeit getriebene Nachfrage hinzukommt.

Nach Einschätzung unterschiedlicher Medien und Analysten könnten dann schon kleinste Bruchteile der Bitcoin-Liquidität zu einem prosperierendem Ökosystem und Vervielfachungen des HYPER-Kurses führen. Denn innerhalb der dualen Tokenökonomie wird BTC zwar das primäre Tauschmittel sein, jedoch treibt HYPER das Ökosystem an und wird von allen für die Gebühren gebraucht, weshalb ein sich gegenseitig verstärkender Kreislauf erschaffen wird.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.