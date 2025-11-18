Ist Bitcoin Hyper die beste BTC-Alternative? Presale erreicht fast 28 Mio. USD

Über die vergangene Woche hat Bitcoin weitere Verluste erleiden müssen und befindet sich mittlerweile unter der wichtigen psychologischen Marke von 100.000 USD, was das Sentiment der Anleger beeinträchtigt. Aufgrund der Angst der Investoren fragen sich diese nun, was als Nächsten passieren wird.

Im Gegensatz dazu erzielt die schnellste Bitcoin-Layer-2 Bitcoin Hyper weiter Mittel über ihren Vorverkauf, der schon bald 28 Mio. USD erreicht. Somit hält sich das Interesse der Anleger weiterhin auf einem hohen Niveau, da immer mehr erkennen, dass der HYPER-Coin in Bezug auf das langfristige Potenzial von Bitcoin diesem am nächsten kommt und eine Bitcoin-Alternative bietet.

Der Vorverkauf bietet den HYPER-Coin in der aktuellen Phase für die nächsten zwei Tage unter dem späteren Markteinführungspreis an. In dieser kann er noch für 0,013295 USD erworben werden, bevor er nach der Listung höher stehen wird.

Interesse an BTC nimmt ab, aber HYPER ist weiterhin begehrt

Bitcoin hat schon fast alle Gewinne der vergangenen 12 Monate aufgegeben. Denn mittlerweile befindet er sich im Jahresvergleich nur noch 2,2 % im Plus, wobei er aktuell bei einem Preis in Höhe von 91.647 USD gehandelt wird.

Sofern sich dieser Trend nun fortsetzen sollte, würde 2025 das zweite Verlustjahr innerhalb der vergangenen fünf Jahre werden. Dabei war das erste der Bärenmarkt von 2022. Noch im Jahr 2020 führte die Liquidität durch die Pandemie zu einer Verdreifachung des Bitcoin-Preises. Dieses Momentum konnte sich auch 2021 fortsetzen und einen Gewinn von 57,11 % einbringen.

Quelle: TradingView

Der aktuelle Zyklus hat sich für Bitcoin hingegen weniger positiv entwickelt. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die restriktive Haltung der Fed, welche die Hoffnungen auf eine weitere Zinssenkung im Dezember verringert hat.

Obwohl sich das Jahr nach dem Bitcoin-Halving historisch betrachtet bullisch entwickelt hatte, kam es indessen zu Gewinnmitnahmen. In diesem Zusammenhang haben sogar langfristig orientierte Anleger ihre BTC-Positionen abgebaut.

Bitcoin Hyper scheint hingegen dieser Entwicklung zu trotzen. Denn das Verkaufstempo seines Presales hat sich nicht verlangsamt. So wurden in der vergangenen Wochen von einem Großinvestoren HYPER-Coins für umgerechnet fast 500.000 USD erworben. Damit hat er Presale bereits 27,5 Mio. USD erzielt.

Trotz der allgemein stärkeren Zurückhaltung der Investoren haben diese über das Wochenende noch weitere 300.000 USD in den Vorverkauf von Bitcoin Hyper gesteckt. Denn einige betrachten in dem Projekt eine Möglichkeit, mit welcher die Nachfrage nach BTC gesteigert werden kann, weil es die führende Kryptowährung um das erweitert, was sie selbst nicht bieten kann: Programmierbarkeit.

Zudem erkennen einige in dem HYPER-Coin eine Bitcoin am nächsten kommende Alternative, um in das Narrativ mit einem höheren Hebeleffekt zu investieren. Dabei hoffen sie darauf, dass er ein ähnliches Wachstum wie Bitcoin selbst in seiner Anfangszeit haben könnte.

HYPER bietet ein mit Ethereum vergleichbares Bitcoin-Ökosystems

Der HYPER-Token spielt in der dualen Tokenökonomie des Ökosystems neben Bitcoin eine wesentliche Rolle. Denn er treibt die gesamte Layer-2 an und wird für die Gebühren der dApps benötigt. Außerdem dient er der dezentralen Governance und vergütet seinen Inhabern über das Staking eine Rendite.

Die auf der SVM-Infrastruktur basierenden Hybridanwendungen werden über die Bitcoin-Basischain abgewickelt. Dabei fungiert der HYPER-Coin ähnlich wie ETH für Ethereum und BNB für die Binance Smart Chain als Transaktionsrückgrat des Netzwerkes. Bitcoin wird dennoch das primäre Asset der Anwendungen sein.

Diese Parallelen innerhalb der Branche verdeutlichen es den Investoren, wie der HYPER-Coin das nutzungsorientierte Wachstumsmodell erfolgreicher Layer-1-Blockchain widerspiegelt. Mit einer zunehmenden Verbreitung der hybriden Anwendungen wird erwartet, dass diese Modell für eine bedeutende Nachfrage nach BTC selbst sorgt und seine Rolle als Wertspeicher ergänzt.

Bitcoin ist das Haupttauschmittel für die Anwendungen, welche in dem Bitcoin-Netzwerk nicht möglich wären. Sofern nur ein niedriger, einstelliger Prozentsatz der Liquidität von Bitcoin in das neuartige Ökosystem verlagert wird, kann sich der Wert des HYPER-Coins laut Analysten bereits vervielfachen.

Schließlich würde eine höhere Anzahl von Bitcoins, die über die kanonische Brücke für die gewrappte Version gesperrt wird, dazu führen, dass die Gebühreneinnahmen des Netzwerkes steigen. Daher nimmt also auch die Nachfrage nach dem HYPER-Coin zu, während ein sich gegenseitig verstärkender Kreislauf erschaffen wird.

https://twitter.com/BTC_Hyper2/status/1989856287572574223

Durch das Halten des HYPER-Coins können die Netzwerkteilnehmer auch über künftige Entwicklung des Ökosystems abstimmen. Damit lässt sich wiederum ein faireres Netzwerk mit Wahrung der Interessen der Gemeinschaft sicherstellen, wobei es sich um einen wichtigen Erfolgsgaranten handelt.

Außerdem kann der Staking-Mechanismus das langfristige Halten des Coins fördern, was wiederum den Verkaufsdruck verringern und daher höhere Preise ermöglichen kann. Dabei erhalten die Investoren derzeit eine dynamische Rendite in Höhe von 41 % pro Jahr.

Aufgrund all dieser Umstände gehen auch viele Beobachter davon aus, dass sich der HYPER-Coin ähnlich explosiv wie Bitcoin entwickelt. So deutete unter anderem populäre Krypto-Medien wie InsideBitcoins an, dass er mit einer zunehmenden Akzeptanz sogar 1.000x steigen könnte.

So kann man den HYPER-Coin vor der Preiserhöhung kaufen

Für die aktuelle Vorverkaufsrunde sind laut dem Countdown der Website nur noch weniger als 2 Tage Zeit übrig. Erhältlich ist der HYPER-Coin auf der offiziellen Internetseite von Bitcoin Hyper mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB und Bankkarten.

Empfehlenswert ist die Teilnahme an dem Presale mit der Best Wallet, welche zu den besten digitalen Geldbörsen der Kryptoindustrie zählt. In dieser ist das Fundraising unter der Kategorie "Upcoming Tokens" zu finden, was Kauf, Überwachung und Beanspruchung vereinfacht. Dies Best Wallet kann über den Google Play Store und den Apple App Store heruntergeladen werden.

Indem man Bitcoin Hyper auf Telegram und X folgt, erfährt man regelmäßig und besonders früh von den neuesten kurstreibenden Entwicklungen des Projektes.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.