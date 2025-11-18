Loomis, Sayles Company freut sich mitteilen zu dürfen, dass Dilawer Farazi, ACA, als Co- Head und Portfoliomanager des Emerging Markets Debt-(EMD-)Teams in das Unternehmen zurückgekehrt ist. Dilawer wird der erste in London ansässige Portfoliomanager des Unternehmens sein.

Er bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Segment Emerging Markets Credit mit und war bereits von 2018 bis 2020 als Senior Credit Research Analyst bei Loomis Sayles tätig. Zuvor war er bei Royal London Asset Management (RLAM) tätig, wo er das Emerging Markets Credit-Team leitete und ein Vermögen von rund einer Milliarde US-Dollar im Bereich EM-Kredite verwaltete. Bei RLAM legte er die ersten dedizierten Schwellenländerfonds des Unternehmens auf: einen Unternehmensanleihefonds und einen Short-Duration-Credit-Fonds.

In seiner neuen Position wird Dilawer Farazi zusammen mit Elisabeth Colleran, CFA, Co-Head des EMD-Teams, die EMD-Strategien leiten. Ihre erfolgreiche Zusammenarbeit, die sich bereits während Dilawers vorheriger Tätigkeit bewährt hat, wird maßgeblich dazu beitragen, die nächste Phase des Wachstums und der Innovation des Teams einzuleiten.

"Dilawers umfassende Expertise im Bereich Emerging Markets Credit und seine frühere Zusammenarbeit mit unserem Team machen ihn zu einer echten Bereicherung", so David Waldman, Chief Investment Officer bei Loomis Sayles. "Seine Rückkehr unterstreicht unser Engagement für den Ausbau unserer globalen Fähigkeiten und die Bereitstellung differenzierter Investmentlösungen für unsere Kunden."

Mit Wirkung zum 10. Dezember 2025 wird Dilawer Farazi zum Portfoliomanager für alle EMD-Strategien ernannt, darunter Loomis Sayles Asia High Yield, Emerging Markets Debt Corporate (Broad und Investment Grade), Buy Maintain und Short Duration Credit.

"Ich freue mich, Dilawer wieder bei Loomis Sayles begrüßen zu können", kommentiert Elisabeth Colleran, Co-Head des Emerging Markets Debt Teams. "Während seiner vorherigen Zeit bei Loomis Sayles haben wir eine starke Partnerschaft aufgebaut, und ich freue mich darauf, mit ihm unsere gemeinsame Vision umzusetzen und das Team erfolgreich durch die nächste Wachstums- und Innovationsphase zu führen."

Dilawer hat einen BA in Law and Economics vom Queen Mary's College, University of London, und einen MSc in Emerging Economies and International Development vom King's College, University of London. Er ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in England und Wales und Executive Fellow der Emerging Markets Investor Alliance.

ÜBER LOOMIS SAYLES

Seit 1926 unterstützt Loomis, Sayles Company institutionelle Kunden und Investmentfonds weltweit bei der Erfüllung ihrer Anlagewünsche. Die performanceorientierten Investoren des Unternehmens kombinieren proprietäre Erkenntnisse und Risikoanalysen, um fundierte und umsichtige Entscheidungen zu treffen. Teams aus Portfoliomanagern, Strategen, Research-Analysten und Händlern bewerten Marktsektoren und identifizieren Anlagemöglichkeiten, unabhängig davon, ob es sich um traditionelle Anlageklassen oder alternative Anlagen handelt. Loomis Sayles verfügt über die notwendigen Ressourcen, Weitsicht und Flexibilität, um in breiten und engen Märkten nach Wertpotenzialen Ausschau zu halten und attraktive, risikobereinigte Renditen für seine Kunden zu erzielen. Mit dieser langjährigen Tradition hat sich Loomis Sayles das Vertrauen und den Respekt von Kunden weltweit erworben, für die das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von 425,4 Milliarden US-Dollar* verwaltet (Stand: 30. September 2025).

*Einschließlich der Vermögenswerte von Loomis, Sayles Co., LP und Loomis Sayles Trust Company, LLC. (52,0 Milliarden US-Dollar für die Loomis Sayles Trust Company). Die Loomis Sayles Trust Company ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Loomis, Sayles Company, L.P.

