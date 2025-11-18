DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 18. November

=== 06:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 3Q 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Baugenehmigungen September *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 9 Monate *** 08:15 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate *** 09:00 DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag 09:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Kapitalmarkttag *** 10:00 DE/Rational AG, Kapitalmarkttag *** 10:30 CH/Zurich Insurance Group AG, Kapitalmarkttag *** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Vorstellung der Ergebnisse Supervisory Review und Evaluation Process (SREP) 2025 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August PROGNOSE:+1,5% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm *** 16:30 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede in Veranstaltung der Kogod School of Business - US/US-Präsident Trump, Treffen mit Saudi-Arabiens Kronprinz Bin Salman - US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan, Rede bei Veranstaltung zu "Global Perspectives" - FR/Credit Agricole SA, Kapitalmarkttag und Vorlage mittelfristiger Geschäftsplan - CH/ABB Ltd, Kapitalmarkttag ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

