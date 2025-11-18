DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel deutlich niedriger
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 06.03 Uhr 233,0 Punkte auf 23.292,0. In den Handel gegangen war er mit 23.516,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.525,0 und das -tief bei 23.225,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 624 Kontrakte.#
November 18, 2025
