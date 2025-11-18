DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ENERGIEWENDE - Eon-Chef Leonhard Birnbaum warnt vor einem finanziellen Scheitern der Energiewende und fordert eine Korrektur des unkontrollierten Zubaus von Solarparks, Windkraftwerken und Großbatterien. "Wenn wir strukturell nichts verändern, befürchte ich, dass die Akzeptanz für die Energiewende verloren geht", sagte der Vorstandschef der Augsburger Allgemeinen. Das aktuelle System eines Ausbaus ohne Rücksicht auf die Netzkapazitäten führe dazu, dass die Verbraucher im vergangenen Jahr allein 2,8 Milliarden Euro für nicht eingespeisten Strom bezahlt hätten. "Wir alle bezahlen dafür, dass Stromerzeugungsanlagen stillstehen", kritisierte Birnbaum. "Das ist sprichwörtlich verbranntes Geld", fügte er hinzu. (Augsburger Allgemeine)

GRÜNGAS - Die von der Bundesregierung geplante Grüngas-Quote könnte für private Haushalte und Industrie teuer werden. Das zeigt eine gemeinsame Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Wuppertal Instituts (WI), die von der Klimaschutzorganisation Bellona in Auftrag gegeben wurde. Die Studie liegt dem Handelsblatt exklusiv vorab vor. Ziel der Quote ist es, den Markt für Wasserstoff und andere grüne Gase anzukurbeln. Die Autoren der Studie kommen jedoch zu dem Ergebnis, dass die Nachteile einer Grüngas-Quote gegenüber möglichen Vorteilen überwiegen - unabhängig davon, wie das Instrument konkret ausgestaltet wird. (Handelsblatt)

KI-INVESTITIONEN - Mit Klarna-Chef Sebastian Siemiatkowski hat ein weiterer prominenter Investor im Bereich Künstliche Intelligenz vor dem milliardenschweren Wettlauf der Tech-Branche um den Bau von Rechenzentren zur Versorgung von KI-Modellen gewarnt. Siemiatkowski, der über sein Family Office Flat Capital Anteile an prominenten KI-Unternehmen wie OpenAI, Perplexity, xAI und Cerebras hält, sagte der Financial Times, dass ihn die enormen Summen, die in die Computerinfrastruktur fließen, "nervös" machten. "Ich denke, [OpenAI] kann als Unternehmen sehr erfolgreich sein, aber gleichzeitig bin ich sehr nervös wegen der Höhe dieser Investitionen in diese Rechenzentren", sagte er. "Das ist das Besondere, was mir Sorgen bereitet." (Financial Times)

November 18, 2025

