The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.11.2025
ISIN Name
XS2557551889 ING BANK 22/25 MTN
XS2555178644 ADIDAS AG ANL 22/25
XS2558397563 ASIAN DEV.BK 22/25 MTN
US21989TAA51 CORP.ANDINA 22/25
GB00BP9NT744 DCM US HOMES 22/25FLR MTN
XS2608828641 HIME 23/27
DE000DJ9AQD6 DZ BANK IS.A2766
DE000HLB3VU3 LB.HESS.THR.CARRARA11K/18
US893830AZ29 TRANSOC.INT. 11/41
USU07265AE85 BAY.US FI.II. 18/25 REGS
XS1074055770 URW 14/26 MTN
XS1910826996 NIGERIA, BUND. 18/25 MTN
DE000DK0EWC4 DEKA MTN SERIE 7526
DE000DG4T4T2 DZ BANK IS.A562
AU0000095457 AUSTRALIA 20/25
DE000DDA0VJ7 DZ BANK IS.A1234
XS2295983410 CN OVERS.GRA 21/26
XS1140860534 ASSICURAZ.GEN.14/UND. FLR
