Europa erlebt den stärksten sicherheitspolitischen Umbruch seit Jahrzehnten. Die EU schnürt milliardenschwere Verteidigungsprogramme, NATO-Staaten steuern konsequent auf die 2 Prozent-Marke zu und die Orderbücher der Industrie erreichen Rekordniveaus. Was als sicherheitspolitische Zeitenwende begann, ist längst zu einer wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte geworden.Genau hier kommt der European Defence Index (WKN: SL0QG5) ins Spiel. Er bündelt 20 führende Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie ...

