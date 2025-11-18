EQS-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

Corporate News Einbeck, 18. November 2025 KWS stellt Wachstumsstrategie im Rahmen des Capital Markets Days 2025 vor Strategisches Rahmenwerk als Basis für langfristiges, profitables Wachstum

Starke Innovationspipeline mit Fokus auf Schlüsseltechnologien

Mittelfristige Finanzziele bekräftigt: Organisches Umsatzwachstum von 3-5% pro Jahr und EBITDA-Marge von 19-21% Die KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN DE0007074007), ein führender Saatgutspezialist, richtet heute in Einbeck den ersten Kapitalmarkttag aus. Vor zahlreichen Investoren und Analysten präsentiert das Management die geschärfte Strategie für profitables Wachstum. Im Zentrum steht das Rahmenwerk "Lead.Build.Advance", das die Aktivitäten und Wachstumsambitionen des Unternehmens in drei klaren Kategorien strukturiert: Der Ausbau der Marktführerschaft bei etablierten Feldfrüchten (Lead), die Verstärkung der Aktivitäten in Bereichen mit zusätzlichen Wertpotenzialen (Build) sowie die Forcierung von Innovationen in der Pflanzenzüchtung (Advance). Dr. Felix Büchting, Sprecher des Vorstands, erläutert: "Innovatives Saatgut ist ein entscheidender Wegbereiter für eine nachhaltige Landwirtschaft und spielt eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Herausforderungen, vor denen die Landwirtschaft heute und in Zukunft steht. Unsere Produkte schaffen die Basis für Landwirte, höhere Erträge mit weniger Ressourceneinsatz und nachhaltigeren Anbaumethoden zu realisieren. Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sind die Voraussetzung, innovative Lösungen über unser gesamtes Portfolio hinweg anzubieten. Mit unserer klaren Zielsetzung präzisieren wir unsere Prioritäten und Wachstumsambitionen." Ausbau der Marktführerschaft bei etablierten Feldfrüchten (Lead) Im Segment Zuckerrüben baut KWS die weltweite Marktführerschaft mit Innovation konsequent aus. Mit nachhaltigen Produktinnovationen wie CONVISO® SMART und CR+, die heute bereits einen signifikanten Anteil des Segmentumsatzes ausmachen, erzielt das Unternehmen eine attraktive Profitabilität. Im Segment Mais konzentriert sich KWS nach der strategischen Neuausrichtung auf den europäischen Maismarkt, das wertmäßig größte Saatgutsegment Europas. Ein starkes Sortiment adressiert die spezifischen Bedürfnisse der europäischen Landwirtschaft, stärkt die marktführende Position im Bereich Silomais und unterstreicht die Ambitionen, sich zu einem führenden Anbieter im Bereich Körnermais zu entwickeln. Darüber hinaus eröffnet der Ausbau des Geschäfts mit Sonnenblumensaatgut mit einer Vielzahl von Produkteinführungen zusätzliches Wachstumspotenzial. Im Segment Getreide verfügt KWS mit führenden Positionen bei Hybridroggen, Raps, Weizen und Wintergerste in Europa über ein einzigartiges Fruchtartenportfolio. Pipeline-Innovationen und Portfoliodiversifizierung sollen zu einem Wachstum über dem Marktdurchschnitt führen. Erschließung zusätzlicher Wertpotenziale (Build) KWS gibt zudem tiefere Einblicke in den Aufbau der Infrastruktur und der Produktpipeline für Gemüsesaatgut. Mit dem Ziel der Kommerzialisierung aller strategischen Fruchtarten bis 2028 und der fortlaufenden Einführung neuer Sorten soll einer der zukünftig marktführenden Anbieter im Segment Gemüse entstehen. Darüber hinaus erschließt KWS mit dem Bereich Food Ingredients neue Potenziale im Markt für pflanzliche Proteine durch die Nutzung der genetischen Expertise in der Lebensmittelwertschöpfungskette. Im Rahmen von Kooperationen unterstützt KWS Lebensmittelproduzenten bei der Verbesserung von Geschmack, Verarbeitungsqualität und Textur von pflanzenbasierten Produkten. Auf dem Kapitalmarkttag wird die erste Partnerschaft für Erbsenprotein-basierte Milchalternativen vorgestellt. Innovationsführerschaft in der Entwicklung von Saatgut (Advance) KWS präsentiert auf dem Kapitalmarkttag eine volle Innovationspipeline und verweist auf den starken Track Record bei erfolgreichen Markteinführungen. Mit einer hohen F&E-Quote von ca. 20% vom Umsatz unterstreicht KWS das langfristige Bekenntnis zur Innovationsführerschaft. Mit Genomeditierung und Hybridisierung setzt das Unternehmen auf zwei Schlüsseltechnologien der Zukunft. Genome Editing bietet die Möglichkeit, Züchtungsprozesse um bis zu 30 % zu beschleunigen und deren Präzision und Effizienz deutlich zu erhöhen. KWS investiert bereits heute in signifikantem Umfang in diese Zukunftstechnologie und stellt auf dem Kapitalmarkttag konkrete Beispiele vor. Die Hybridisierung von weiteren Fruchtarten wie Gerste oder Weizen bietet zudem die Chance, die Hektarerträge zu steigern und zusätzliche Züchtungsinnovationen zu ermöglichen. Finanzielle Stärke unterstützt Wachstumsstrategie Auf dem Kapitalmarkttag untermauert KWS die starke Positionierung für weiteres profitables Wachstum. Das Unternehmen bekräftigt seine mittelfristigen Finanzziele für 2025-2028 mit einem organischen Umsatzwachstum von 3-5% pro Jahr bei einer EBITDA-Marge von 19-21%. Als Saatgutspezialist operiert KWS in attraktiven Märkten und ist in der Lage, durch kontinuierliche Produktinnovationen zusätzliche Wertpotenziale zu erschließen. Für weiteres Wachstum ist KWS mit einer geringen Nettoverschuldung (Q1 2025/26: 0,3x EBITDA) finanziell bestens gerüstet und agiert aus einer Position der Stärke. Vor dem Hintergrund der strukturellen Verbesserung der Finanzposition von KWS sowie früheren Dividendenzahlungen am oberen Rand der bisherigen Ausschüttungsquote von 20 bis 25 % strebt KWS zukünftig eine erhöhte Ausschüttungsquote von 25 bis 30 % (des um Portfolio- und andere Sondereffekte bereinigten Ergebnisses nach Steuern) im Einklang mit der zukünftigen Gewinnentwicklung und den Prioritäten für die Kapitalallokation an. Wie in der Vergangenheit misst KWS der langfristigen Kontinuität der Dividendenentwicklung eine hohe Bedeutung bei. Dr. Jörn Andreas, Finanzvorstand von KWS, führt aus: "Innovationen sind der Motor unseres nachhaltigen Geschäftsmodells. Sie ermöglichen es uns, Innovationsrenditen zu erzielen und damit kontinuierliches, profitables Wachstum zu generieren. Unser gut balanciertes und innovatives Portfolio bietet eine starke Grundlage, mittel- und langfristig zu wachsen. Darüber hinaus beschleunigen wir die Geschäftstransformation durch Digitalisierung und realisieren Kosteneinsparungen. Bei der Kapitalallokation setzen wir unseren Fokus auf Reinvestitionen, selektive M&A-Aktivitäten vor allem im Bereich Gemüsesaatgut sowie auf hohe Dividendenkontinuität für unsere Aktionäre." Virtuelle Teilnahmemöglichkeit am Capital Markets Day 2025 Es besteht die Möglichkeit, den KWS Capital Markets Day 2025 (Beginn: 10:30 Uhr CET) per Videostream zu verfolgen. Nutzen Sie hierfür diesen Link oder besuchen Sie unsere Homepage www.kws.de/ir . Über KWS KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Etwa 5.000 Mitarbeiter (ohne Saisonarbeitskräfte) in mehr als 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Umsatz von rund 1,68 Mrd. Euro. Seit fast 170 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Zuckerrüben-, Mais-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024/2025 ca. 350 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. *exklusive Saisonkräfte Weitere Informationen: www.kws.de . Folgen Sie uns auf LinkedIn und Bluesky . Kontakt Peter Vogt

Head of Investor Relations

Phone: +49-30 816914-490

peter.vogt@kws.com Gina Wied

Head of Corporate Communications

Phone: +49 151 20345978

gina.wied@kws.com



