MVM Partners wird erster institutioneller Investor von Avanzanite.

Die Finanzierung wird die bestehende Infrastruktur von Avanzanite in allen 32 Ländern Europas ausbauen, aktuelle Markteinführungen vorantreiben und weitere Produktallianzen und Akquisitionen unterstützen.

In nur drei Jahren ist Avanzanite drei strategische Allianzen eingegangen und hat drei Medikamente für seltene Krankheiten auf den Markt gebracht.

Der Umsatz von Avanzanite hat sich im dritten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr verdreifacht und ist gegenüber dem Vorquartal um über 20 gestiegen.

Avanzanite ist ein einzigartiger, voll integrierter Partner für Biotech- und Pharma-Innovatoren, die ihre Medikamente für seltene Krankheiten in Europa vermarkten und vertreiben möchten.

Damit wird ein neuer europaweiter Standard für die Markteinführung von Orphan-Medikamenten und den Zugang für Patienten gesetzt, bei dem niemand zurückgelassen wird.

Avanzanite Bioscience B.V. (Avanzanite), ein schnell wachsendes europäisches Spezialpharmaunternehmen in der Kommerzialisierungsphase, das sich auf seltene Krankheiten konzentriert, gab heute eine Wachstumsinvestition in Höhe von 32 Millionen Euro aus der Serie A von MVM Partners (MVM), einer weltweit führenden Private-Equity-Gesellschaft im Bereich Life Sciences, bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251117240527/de/

Adam Plich, Founder and CEO of Avanzanite.

Die Ankündigung folgt auf ein Rekordquartal für Avanzanite im dritten Quartal 2025, in dem sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahr verdreifachte und gegenüber dem Vorquartal um über 20 stieg. Diese strategische Finanzierung wird den Ausbau der paneuropäischen Infrastruktur von Avanzanite beschleunigen und die Einführung aktueller und zukünftiger Produkte für seltene Krankheiten vorantreiben. Das Kapital wird Avanzanite auch in die Lage versetzen, neue strategische Allianzen zu bilden und Vermögenswerte zu erwerben, um sein Portfolio zu erweitern.

Avanzanite wurde gegründet, um die Lücke beim Zugang zu Medikamenten für seltene Krankheiten in Europa zu schließen. Im Rahmen einer paneuropäischen Operation vereint Avanzanite kommerzielle Exzellenz, wissenschaftliche Expertise und umfassende funktionale Fähigkeiten in den Bereichen Marktzugang, Preisgestaltung und Erstattung. Dieser vollständig integrierte Ansatz ermöglicht es Biotech- und Pharma-Innovatoren, Medikamente für seltene Krankheiten für Patienten in allen 32 europäischen Märkten verfügbar zu machen ein Bereich, in dem traditionelle Markteinführungsmodelle oft scheitern.

"Wir fühlen uns sehr geehrt, mit MVM, einem erstklassigen Investor im Bereich Life Sciences, zusammenzuarbeiten. Ihre Investition ist weit mehr als nur Kapital sie zeigt ihre Überzeugung von unserer Mission und ihr Vertrauen in das 'Champions League'-Team, das Avanzanite antreibt", sagte Adam Plich, Gründer und CEO von Avanzanite. "Mit der Unterstützung von MVM werden wir schneller wachsen, mit neuen Partnerschaften und Vermögenswerten expandieren und unserer Vision für 2032 näher kommen, eine paneuropäische Plattform mit mehr als zehn Allianzen für seltene Krankheiten zu schaffen und damit einen neuen europäischen Standard für die Vermarktung von Orphan-Medikamenten und den Zugang für Patienten zu setzen. Dieser Meilenstein spiegelt zwar wider, wie weit wir gekommen sind, aber er ist erst der Anfang unserer Reise", schloss Plich.

In nur drei Jahren und mit drei strategischen Allianzen hat sich Avanzanite zum bevorzugten Partner für Biotech- und Pharma-Innovatoren entwickelt, die das volle europäische Potenzial ihrer Orphan-Medikamente ausschöpfen möchten. Das aktuelle Portfolio von Avanzanite umfasst drei Medikamente in den Bereichen Nephrologie, Ophthalmologie und Hämatologie mit exklusiven Lizenz- oder Vertriebsrechten in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums, in Großbritannien und in der Schweiz.

MVM investiert bis zu 32 Millionen Euro aus seinem 500 Millionen Euro schweren sechsten Fonds. Darüber hinaus hat MVM erhebliche Mittel reserviert, um das Wachstum von Avanzanite über die aktuelle Finanzierungsrunde hinaus voranzutreiben. MVM ist der erste institutionelle Investor von Avanzanite und tritt dem Verwaltungsrat des Unternehmens bei.

Dr. Jack Tanaka, Partner bei MVM, kommentierte: "Seit Jahren beobachtet MVM, wie vielversprechende Medikamente für seltene Krankheiten Schwierigkeiten haben, den Weg zu den Patienten zu finden Avanzanite durchbricht dieses Muster. In kurzer Zeit hat Avanzanite erfolgreich mehrere Produkte für seltene Krankheiten auf den Markt gebracht. Das erfahrene Führungsteam und die europaweite Präsenz machen das Unternehmen zu einem herausragenden Partner. Wir freuen uns darauf, Avanzanite dabei zu unterstützen, Patienten in ganz Europa mehr transformative Therapien anzubieten."

Über Avanzanite Bioscience

Avanzanite definiert die Markteinführung von Medikamenten für seltene Krankheiten in ganz Europa neu. Das 2022 gegründete Unternehmen mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, arbeitet mit innovativen Biotech- und Pharmaunternehmen zusammen, um das volle Potenzial von Orphan-Medikamenten auf dem gesamten Kontinent auszuschöpfen. Mit unserer umfassenden Expertise im Bereich Marktzugang navigieren wir wie Schachmeister durch die komplexe Landschaft Europas und stellen sicher, dass kein Patient zurückbleibt, während wir Biotech- und Pharma-Innovatoren für ihr Engagement bei der Entwicklung bahnbrechender Therapien belohnen. Weitere Informationen finden Sie unter www.avanzanite.com

Über MVM Partners

MVM investiert seit 1997 in wachstumsstarke Unternehmen im Gesundheitswesen. Mit Teams in Boston, London und der San Francisco Bay Area verfügt MVM über einen breiten, globalen Investitionshorizont, der Medizintechnik, Pharmazeutika, Diagnostik, Auftragsforschung und -fertigung, digitale Gesundheit und andere Bereiche des Gesundheitswesens umfasst. Weitere Informationen finden Sie unter www.mvm.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251117240527/de/

Contacts:

Avanzanite Bioscience B.V.

Telefon: +31 20 301 21 13

E-Mail: media@avanzanite.com