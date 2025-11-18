Die Angst vor einer KI-Blase drückt weltweit die Aktienkurse. Auch der Bitcoin fällt deutlich. Jetzt warten Anleger auf die verspäteten US-Konjunkturdaten und die bevorstehenden Nvidia-Zahlen. Wie geht es weiter?Zum Wochenstart herrscht an den Finanzmärkten spürbare Unruhe. Weltweit meiden Anleger riskante Anlagen. Zweifel an hoch bewerteten KI-Tech-Aktien sorgen für Nervosität. Der Nvidia-Quartalsbericht am Mittwoch dürfte ein Stimmungstest werden. Zudem rückt der US-Arbeitsmarktbericht am Donnerstag in den Fokus, der möglicherweise Hinweise auf die weitere Zinspolitik der Federal Reserve liefern wird. Globale Aktienindizes tendieren deutlich schwächer. So notierte Japans Leitindex, der …

