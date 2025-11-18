EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Flughafen Wien AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



18.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Hiermit gibt die Flughafen Wien AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:



Berichtsart: Quartalsbericht Q3



Sprache: Deutsch

Ort: https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte



Sprache: Englisch

Ort: https://viennaairport.com/en/company/investor_relations/publications_and_reports_1





18.11.2025 CET/CEST

