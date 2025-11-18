NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Danone mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dynamisches Wachstum habe dem Nahrungsmittelkonzern ein starkes Jahr 2025 sowie ein Kursplus von bislang 20 Prozent beschert, schrieb Callum Elliott am Montagnachmittag. Auch im dritten Quartal sei das organische Wachstum überraschend gut ausgefallen. Diese Entwicklung hänge aber stark vom Geschäft in China und Nordasien ab - die Nachhaltigkeit der dortigen Dynamik sei fraglich. In den USA bleibe das Umfeld schwierig. Entscheidend sei, ob eine dortige Erholung helfen könnte, eine mögliche Schwäche in China aufzufangen./rob/gl/ag



ISIN: FR0000120644





