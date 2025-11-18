© Foto: Richard Drew/AP/dpaDie Sorgen vor einer Tech-Korrektur wachsen. Strategen setzen auf drei robuste Alternativen: Europa-Aktien, Staatsanleihen und Value-Werte. Warum diese Trades jetzt als Schutzschild taugen könnten. Die Hintergründe. Die jüngste Nervosität rund um eine mögliche Überhitzung im US-Techsektor bringt Anleger dazu, sich auf Plan B vorzubereiten. Strategen auf beiden Seiten des Atlantiks sehen deutliche Anzeichen für eine Umschichtung - weg von überteuerten KI-Highflyern, hin zu widerstandsfähigeren Anlageklassen. Besonders drei Bereiche rücken dabei in den Fokus: europäische Aktien, Staatsanleihen und Value-Werte. Auslöser ist der anhaltende Druck auf einzelne, KI-nahe US-Titel. Arnaud Girod, …
