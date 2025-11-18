Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 18
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|17/11/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|265606.05
|6.036
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|17/11/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|83349650.00
|507560201.95
|6.0895
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|17/11/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19320711.30
|5.6826
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|17/11/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|263075.13
|5.9949
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|17/11/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19484456.00
|115745462.58
|5.9404
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|17/11/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|212785.00
|1118034.75
|5.2543
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|17/11/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|249058174.59
|6.8782
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|17/11/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|29918578.01
|5.8435
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|17/11/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|267741828.29
|5.1096
