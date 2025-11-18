VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 18
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-11-17
|NL0009272749
|3938777.000
|374554177.90
|95.0940
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-11-17
|NL0009272772
|513000.000
|37473887.56
|73.0485
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-11-17
|NL0009272780
|360000.000
|30429890.90
|84.5275
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-11-17
|NL0009690239
|8310404.000
|316650142.61
|38.1029
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-11-17
|NL0009690247
|2598390.000
|44813071.82
|17.2465
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-11-17
|NL0009690254
|2426537.000
|30265838.84
|12.4729
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-11-17
|NL0010273801
|2681000.000
|51357306.41
|19.1560
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-17
|NL0010731816
|858000.000
|73013295.78
|85.0971
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-11-17
|NL0011683594
|83600000.000
|3853435546.09
|46.0937
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-17
|NL0010408704
|30503010.000
|1094738463.36
|35.8895
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-11-17
|NL0009272764
|318000.000
|19997216.81
|62.8843
© 2025 PR Newswire