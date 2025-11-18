EQS-News: Bedsure
/ Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges
HAMBURG, Deutschland, 18. November 2025/PRNewswire/ -- Was gibt es Schöneres, als sich jetzt zuhause kuschelig warm und gemütlich auf der Couch oder im Bett einzumummeln. Bedsure, einem der führenden Anbieter in Deutschland, gehört zu den fünfjährigen Heimtextilien-Bestsellern auf Amazon mit Millionen treuer Nutzer:innen. Hier kommen die besten Angebote zum Black Friday und Cyber Monday ab dem 20 November.
Ausgezeichnet, zertifiziert, sicher und energiesparend
Stiftung Warentest hat die Heizdecke getestet und mit 1,2 als vertrauenswürdigste, hochwertige Wahl" bewertet. Mit 240-g-Flanell-Ober- und 200-g-Premium-Sherpa-Unterseite bietet diese Wärmedecke nicht nur luxuriösen Komfort, die Abschaltautomatik und sechs Heizstufen mit zehn Zeiteinstellungen bieten außerdem Sicherheit für jeden Wärmetyp. Sie ist GS-, CE- und ROHS-zertifiziert, hat 74 fühlt Sicherheitstests durchlaufen. Dabei verbraucht sie nur 1/20 eines regulären 2000-W-Heizgerä ts.
UVP*: 54,99 Euro. Im Aktionszeitraum bis zu 27% Rabatt. Rabattstaffelungen variieren nach Größen und Farbe.
Kuschelig warm und langlebig
UVP*: 28,04 Euro und 31,00 Euro. Im Aktionszeitraum bis zu 33% Rabatt. Rabattstaffelungen variieren nach Größen und Farbe.
OEKO-TEX-zertifizierte Kuscheleinheit auf Bett und Couch
UVP*: 18,99 Euro und 19,56 Euro. Im Aktionszeitraum bis zu 33% Rabatt. Rabattstaffelungen variieren nach Größen und Farbe.
Unverbindliche Preisempfehlung. Preise liegen im Ermessen des Handels.
Über Bedsure
View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bedsure-prasentiert-stiftung-warentest-heizdecken-testsieger-am-cyber-monday-und-black-friday-302615151.html
18.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2231430 18.11.2025 CET/CEST