Der Bitcoin-Kurs fällt aktuell immer deutlicher. Doch was steckt eigentlich hinter dem Abverkauf? Und wie kann es mit der Mutter aller Kryptowährungen jetzt weitergehen? Der Bitcoin ist am Montag im Handelsverlauf weiter in Richtung 90.000 US-Dollar gefallen. Zuletzt lag der Kurs bei 91.400 Dollar. Erst am Donnerstag war er unter 100.000 Dollar gerutscht. Noch Anfang Oktober hatte der Bitcoin bei gut 126.000 Dollar ein Rekordhoch erreicht. Bitcoin-Absturz ...

