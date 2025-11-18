© Foto: adobe.stock.com

Der Goldpreis schwächelt aktuell ein wenig und konsolidiert auf hohem Niveau. Unter den Marktakteuren wird nach wie vor die Frage heiß diskutiert, ob die Fed im Dezember die Leitzinsen senken wird oder eben nicht. Goldpreisschwäche als Chance Prinzipiell sollte auch diese Konsolidierung des Goldpreises - wie die zurückliegenden auch - auf mittlere und lange Sicht als Chance begriffen werden. Die fundamentalen Rahmenbedingungen sprechen ungeachtet temporärer Störfeuer für einen weiterhin anziehenden Goldpreis. An dem übergeordneten Preisziel von 5.000 US-Dollar für Gold ist nicht zu rütteln. Und es ist auch unerheblich, ob sich die Konsolidierung oberhalb von 4.000 US-Dollar abspielt oder es …