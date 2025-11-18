Die Alibaba-Aktie hat nach einer starken Erholung an Schwung verloren. Nun rücken wichtige Unterstützungszonen in den Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|136,80
|137,20
|10:03
|136,80
|137,20
|10:03
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|09:17
|BABA-W's Quark Fully Taps Qianwen Assistant, Set to Launch New AI Browser
|08:30
|Alibaba bleibt unter Druck - hier könnten die nächsten Unterstützungen liegen
|Die Alibaba-Aktie hat nach einer starken Erholung an Schwung verloren. Nun rücken wichtige Unterstützungszonen in den Fokus Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|06:54
|Marktverunsicherung nutzen - Alibaba, Aspermont, Commerzbank Aktie
|Die deutschen Marktteilnehmer sind in den letzten Monaten stark verunsichert. Der deutsche Aktienindex DAX befindet sich seit Juni dieses Jahres in einer Seitwärtsbewegung und charttechnisch sieht das...
► Artikel lesen
|05:47
|CMSI Reiterates BABA-W as Top Pick; Continuous Innovation Drives Earnings & Valuation
|05:27
|Alibaba releases chatbot that produces error when asked about Tiananmen Square
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR
|136,80
|+0,44 %