WIESBADEN (ots) -Ob Fernseher, Smartphone oder Laptop - vor Weihnachten lockt der Handel mit Angeboten. Die Preise für viele Geräte der Unterhaltungselektronik und Informationsverarbeitung lagen im Oktober 2025 unter dem Vorjahresniveau. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren Fernsehgeräte im Oktober 2025 um 10,6 % günstiger als im Vorjahresmonat. Auch bei Hardware gingen die Preise zurück: Für tragbare Computer lagen sie gegenüber dem Oktober 2024 um 5,5 % niedriger, auch Desktop-PCs (-4,6 %), Drucker (-4,5 %) und Monitore (-6,3 %) kosteten weniger als im Vorjahresmonat. Bei Mobiltelefonen (ohne Vertrag) sanken die Preise binnen Jahresfrist um 4,0 %, bei Kameras um 4,9 %. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum um 2,3 %.Preissteigerungen gab es dagegen bei E-Book-Readern oder digitalen Bilderrahmen (+2,0 %), auch Smartwatches, Fitnesstracker oder Ähnliches (+2,7 %) waren im Oktober 2025 teurer als ein Jahr zuvor.Fernsehgeräte auch mittelfristig günstigerAuch mittelfristig sanken die Preise für verschiedene Geräte der Unterhaltungselektronik und Informationsverarbeitung. Im Jahr 2024 waren Fernsehgeräte um 16,1 % günstiger als im Jahr 2020. Preisrückgänge gab es auch bei Hardware wie Desktop-PCs (-11,1 %), Monitoren (-7,4 %) und tragbaren Computern (-2,8 %). Auch Mobiltelefone (ohne Vertrag) waren 2024 günstiger als im Jahr 2020 (-5,9 %). Die Preise für Smartwatches, Fitnesstracker oder Ähnliches gingen um 2,3 % zurück.Dagegen verteuerten sich Kameras (+27,0 %) im selben Zeitraum überdurchschnittlich. Auch E-Book-Reader oder digitale Bilderrahmen (+9,5 %) und Drucker (+5,3 %) waren im Jahr 2024 teurer als 2020.Die Verbraucherpreise insgesamt erhöhten sich im selben Zeitraum um 19,3 %.Methodische Hinweise:Die hier dargestellten Preisentwicklungen sind in der Datenbank GENESIS-Online in den Tabellen 61111-0005 und 61111-0006 abrufbar und beziehen sich auf die PositionenCC13-0820200200 Mobiltelefon ohne VertragCC13-0820300100 Smartwatch, Fitness-Tracker oder ÄhnlichesCC13-0911210200 FernsehgerätCC 13 0911909100 E-Book-Reader oder digitaler BilderrahmenCC13-09121 KamerasCC13-0913110100 Desktop-PCCC13-0913120100 Tragbarer ComputerCC13-0913221300 Laserdrucker oder TintenstrahldruckerCC13-0913230400 Monitor