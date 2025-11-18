DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
OSS-ESG.BA.E.S 1DEOD EUR IE00080CTQA4 BAW/UFN
O.IE-US MV.E.NR 1AEOA EUR IE00BHNGHX58 BAW/UFN
OSSIAM-O.US ESG L.CEF1ADL USD IE00BJBLDJ48 BAW/UFN
OSSIAM-O.US ESG L.CEF1AEO EUR IE00BJBLDK52 BAW/UFN
OSI-O.F.BIOD. 1ADLA USD IE00BN0YSJ74 BAW/UFN
OSI-O.F.BIOD. 1AEOA EUR IE00BN0YSK89 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
OSS-ESG.BA.E.S 1DEOD EUR IE00080CTQA4 BAW/UFN
O.IE-US MV.E.NR 1AEOA EUR IE00BHNGHX58 BAW/UFN
OSSIAM-O.US ESG L.CEF1ADL USD IE00BJBLDJ48 BAW/UFN
OSSIAM-O.US ESG L.CEF1AEO EUR IE00BJBLDK52 BAW/UFN
OSI-O.F.BIOD. 1ADLA USD IE00BN0YSJ74 BAW/UFN
OSI-O.F.BIOD. 1AEOA EUR IE00BN0YSK89 BAW/UFN
© 2025 Xetra Newsboard