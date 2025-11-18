Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 18
[18.11.25]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE00BN4GXL63
|10,117,633.00
|EUR
|0
|99,839,982.93
|9.8679
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,099,408.25
|99.0859
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,313,164.10
|111.8909
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,414,213.28
|120.8125
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE00BN0T9H70
|52,303.00
|GBP
|0
|6,131,684.44
|117.2339
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE00BKX90X67
|55,079.00
|EUR
|0
|6,046,034.15
|109.7702
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE00BKX90W50
|16,444.00
|CHF
|0
|1,611,978.11
|98.0283
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE000L1I4R94
|1,789,086.00
|USD
|0
|20,875,385.30
|11.6682
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE000LJG9WK1
|525,302.00
|GBP
|0
|5,447,299.40
|10.3698
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|482,322.49
|11.9177
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|417,093,954.40
|112.4077
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,781,578.24
|10.333
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,055,637.51
|11.2032
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,872,077.55
|10.7254
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|812,718.69
|11.0452
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,337,096,116.08
|121.5542
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,875,185.27
|12.6788
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE000YMBL844
|2,281,357.00
|USD
|0
|23,780,024.39
|10.4236
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE000RH1ZG27
|64,427.00
|USD
|0
|681,324.76
|10.5751
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,596,007.67
|10.1209
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,614.28
|10.1127
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,251,683.05
|10.2974
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|17.11.25
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,208,869.26
|9.9978
