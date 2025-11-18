DJ Zahl der Wohnbaugenehmigungen in Deutschland um 60% über Vorjahr

DOW JONES--Die Zahl der in Deutschland erteilten Wohnungsbaugenehmigungen ist im September stark gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurde der Bau von 24.400 Wohnungen genehmigt. Das waren 59,8 Prozent beziehungsweise 9.100 mehr als im September 2024. Destatis erklärte den starken Anstieg unter anderem damit, dass im September 2024 mit 15.300 genehmigten Wohnungen der niedrigste Monatswert seit Januar 2012 verzeichnet worden sei.

Die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neubau stieg auf Jahressicht um 80,1 Prozent auf 20.900. Die Zahl genehmigter Wohnungen, die durch den Umbau bestehender Gebäude entstehen, sank dagegen um 4,9 Prozent auf 3.500. Im Zeitraum von Januar bis September wurde der Bau von 175.600 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden genehmigt. Das waren 11,7 Prozent beziehungsweise 18.400 Wohnungen mehr als von Januar bis September 2024.

November 18, 2025

