Mit starken Zahlen hat der Turbinenbauer Nordex zuletzt neue Impulse geliefert. Die beeindruckende Rally des MDAX-Titels setzt sich weiter fort, seit den Tiefs zu Jahresbeginn hat sich der Wert mehr als verzweieinhalbfacht. Nun hat Nordex zudem einmal mehr einen neuen Auftrag vermeldet.Für den Windpark Schneifelhöhe in Rheinland-Pfalz liefert Nordex elf Turbinen des Typs N163/6.X mit einem Gesamtvolumen von 77 Megawatt. Auftraggeber sind die Energieversorgung Mittelrhein, die Stadtwerke Karlsruhe ...

