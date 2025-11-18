Ein preisgekröntes Design, das mühelose und tiefenwirksame Reinigung in jedes Zuhause bringt.

Tineco, weltweit führender Anbieter intelligenter Haushaltsgeräte, hat es mit dem CARPET ONE Cruiser in der Kategorie "Haushalt" auf die renommierte Liste der "Besten Erfindungen 2025" des TIME-Magazins geschafft. Das Gerät wurde entwickelt, um die Tiefenreinigung von Teppichen so einfach und effizient wie möglich zu gestalten. Die Auszeichnung unterstreicht Tinecos Anspruch, innovative Lösungen zu schaffen, die den Alltag der Verbraucher spürbar verbessern. Mit seiner intuitiven und zukunftsweisenden Lösung für die Teppichpflege überzeugt der CARPET ONE Cruiser und verdeutlicht, wie technische Innovation und Kundenfokus die Reinigung im Haushalt auf ein neues Niveau heben.

Awarded by TIME: Tineco Carpet One Cruiser Among the Best Inventions 2025

Die jährliche TIME-Liste würdigt Innovationen, die das moderne Leben nachhaltig prägen. Der CARPET ONE Cruiser wurde ausgezeichnet, weil er die Teppichpflege neu denkt und das schwere, unhandliche und veraltete Erlebnis herkömmlicher Teppichreiniger durch eine intelligentere, schnellere und wirklich alltagstaugliche Lösung ersetzt. Diese Anerkennung stärkt Tinecos globale Marktposition weiter zusätzlich zu der Auszeichnung von Euromonitor International, das Tineco bereits drei Jahre in Folge als weltweit führende Marke für Nass- und Trockensauger im Haushalt bestätigt, sowie einer Community von über 23 Millionen Nutzern weltweit.

Auf Basis tiefgreifender Verbraucheranalysen und erstklassiger Forschungs- und Entwicklungsarbeit wurde der CARPET ONE Cruiser speziell dafür entwickelt, die typischen Hindernisse zu beseitigen, die regelmäßige Teppichreinigung für viele Haushalte bislang unattraktiv gemacht haben. Von der Handhabung über die Trocknungszeit bis hin zur Wartung wurde jede Komponente neu gedacht ein Beweis dafür, wie intelligente Technologie einen bisher mühsamen Prozess in eine mühelose Routine verwandeln kann.

Für ein modernes und einfaches Reinigungserlebnis bietet der CARPET ONE Cruiser:

Ein völlig neues Konzept der Tiefenreinigung:

Statt ausschließlich auf starke Saugkraft zu setzen, kombiniert der Cruiser gezielte Extraktion, effiziente Wasserverteilung und optimierte Reinigungswege. Diese integrierte Technologie ermöglicht professionelle Ergebnisse bei deutlich geringerem Aufwand ein zentraler Grund für die Würdigung durch das TIME Magazin.

Leichtes, komfortables Handling für alle Nutzer:

Durch SmoothPower-Technologie, bidirektionale Unterstützungsräder und neu positionierte Tanks lässt sich das Gerät überraschend mühelos manövrieren. Der Cruiser lässt sich überraschend leicht und wendig bewegen anders als herkömmliche, meist schwere und unhandliche Teppichreiniger und ermöglicht so eine gründliche Teppichpflege für Menschen jeden Alters und jeder körperlichen Voraussetzung.

Schnellere Trocknung für eine schnellere Wiederverwendung der Räume:

Ein 75 °C warmer Luftstrom reduziert die Trocknungszeit um mindestens 50 %. Damit löst der Cruiser eines der größten Probleme vieler Verbraucher: durchnässte Teppiche, die den Alltag stören. Schnellere Trocknung ermöglicht häufigeres Reinigen und das einfach und praktikabel.

Saubere Wartung auf Knopfdruck:

Mit einem vollautomatischen Selbstreinigungs- und Trocknungssystem bleibt das Gerät nach jedem Einsatz hygienisch sauber und sofort einsatzbereit. Dadurch entfällt die bei herkömmlichen Teppichreinigern übliche oft unangenehme Reinigung des Geräts.

Intelligente Reinigung ohne Rätselraten:

Die iLoop-Sensoren passen Wasserfluss und Saugkraft in Echtzeit an die Verschmutzung an. Das steigert die Effizienz, verlängert die Laufzeit und steigert den Bedienkomfort. Dies ist ein weiteres Beispiel für Tinecos Vorreiterrolle in der intelligenten Haushaltsreinigung.

"Teppichreinigung wurde lange als zu schwer, zu kompliziert oder schlicht zu aufwändig wahrgenommen", erklärt Ling Leng, CEO von Tineco. "Mit dem CARPET ONE Cruiser wollten wir dieses Bild verändern und zwar durch leistungsstarke, intuitiv bedienbare Technologie, die Menschen dazu ermutigt, ihre Teppiche regelmäßig zu pflegen. Wir fühlen uns geehrt, dass TIME diesen wichtigen Fortschritt für Haushalte weltweit würdigt."

Für die Liste 2025 prüften Redaktion und Korrespondenten des TIME-Magazins Hunderte Vorschläge aus aller Welt und bewerteten sie hinsichtlich Originalität, Wirksamkeit, Innovationskraft und gesellschaftlicher Wirkung.

Die vollständige Liste der "Best Inventions of 2025" finden Sie hier: time.com/collections/best-inventions-2025/.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

Contacts:

silvia.shi@tineco.com