Düsseldorf/Stuttgart (ots) -In der Berichterstattung der letzten Tage wurde Nina Anhan nahezu beispiellos in Schubladen gesteckt - "Mutter", "Ehefrau", daran bewertet und dabei als Person völlig übersehen. Der neue Kurzfilm "NINA - ON HER TERMS" von creamy fabrics liefert das Gegen-Narrativ: Nina spricht in eigenen Worten - als Person, nicht als Rollenbild. In 48 Stunden verzeichnete das Video 450.000 Aufrufe; das Echo ist überwältigend positiv (Nutzer kommentieren: "Starke Worte", "Gänsehaut") - der Film trifft einen Nerv und führt zu Diskussionen. Auch Haftbefehl kommentierte öffentlich: "Einfach stark â\u00a4ï". Der Film knüpft an die Aufmerksamkeit rund um "BABO - Die Haftbefehl Story" an - beantwortet sie aber ohne Gossip, mit Ninas eigener Perspektive.Hier geht's zum Film: https://www.instagram.com/p/DRDAgmMjFGN/Worum es geht- Story: Viele reden über Nina. Hier redet Nina - ohne Rollenbild-Framing.- Setting: Interview-Situation, die auf Authentizität setzt: kein Fragenkatalog, ein natürliches Gespräch, das sich aus Ninas Ansichten entwickelt.- Botschaft: Person vor Rolle. Frauen sind mehr als Etiketten und es ist Zeit für eine neue Debatte.Zentrale Zitate von Nina (freigegeben)- "Wir Frauen werden immer in diese Rollen verteilt. Du bist Mama. Du bist Ehefrau."- "Ich würde mir wünschen, dass gerade wir Frauen mehr zusammenhalten."- "Man muss sich nicht immer nur stark zeigen. Man kann vor dem Spiegel sagen: 'Das war nicht okay.' Auch das ist Stärke."Warum das eine starke Story für Redaktionen ist- Anschlussfähig jetzt: Direkte Antwort auf die aktuelle Berichterstattung (RTL-Interview, Netflix-Kontext).- Klar verwertbar: Kurzfilm, klare O-Töne, schnelle Headline-Winkel - ohne Spekulationen.- Belegbare Reaktion: 450.000 Views/48h, hunderte Kommentare mit starkem Sentiment ("Starke Worte", "Gänsehaut", "Für mich bist du eine Kämpferin").- Klare Fragestellung (z.B. für Social-Media Kommentarinteraktionen): Gehen wir mit Frauen gerecht um, wenn wir sie immer nur auf ihr Rollenbild reduzieren?Zitat creamy fabrics:"Wir geben die Bühne, nicht das Skript. Dieser Film stellt eine Person ins Zentrum - nicht Projektionen."Fakten für die Berichterstattung- Titel: NINA - ON HER TERMS- Format: Kurzfilm (Laufzeit: 2:42 Min)- Protagonistin: Nina Anhan- Absender: creamy fabrics & Nina Anhan- Veröffentlichung: Kanäle von creamy fabrics & Co-Authoring auf Ninas Instagram- Reichweite (48h): 450.000+ Aufrufe- Link zum Film: https://www.instagram.com/p/DRDAgmMjFGN/Material & Kontakt (ready to use)Stills (1:1 & 9:16), Social-Cuts (15-30 s), Zitat-Kacheln, BTS-Fotos: yannik.heimsoth@multiecom.deReady-To-Use Push/Headlines:- Nina Anhan mit klarem Statement: "Wir Frauen werden in Schubladen gesteckt" - trifft einen Nerv, 450.000 Aufrufe in 48h.- Statement statt Schublade: Nina Anhan fordert "Person vor Rolle" - Reaktionen: "Starke Worte", "Gänsehaut".- Nina Anhan setzt Zeichen: "Wir Frauen werden in Rollen verteilt - das passt nicht." Aufruf zu Zusammenhalt.Hier geht's zum Film: https://www.instagram.com/p/DRDAgmMjFGN/Über Nina AnhanNina Anhan steht öffentlich für Eigenständigkeit, klare Grenzen und leise Souveränität. NINA - ON HER TERMS ist ihr eigenes Statement - ohne Kommentar zum Privatleben, mit Fokus auf Haltung und Stimme.Über creamy fabricscreamy fabrics ist eine europäische D2C-Marke für Comfort-Bras & Shapewear (250k+ Instagram-Follower, 3 Mio. Unique Visitors/Monat in DE, 2.000+ Creator-Kooperationen/Monat). Die Marke verbindet Halt, Komfort, Form - und rückt in ihren Arbeiten Frauen als Individuen in den Mittelpunkt.Pressekontakt:Yannik Heimsoth+49 163 3931684yannik.heimsoth@multiecom.deOriginal-Content von: Multiecom GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181417/6160596