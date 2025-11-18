DOW JONES--Weiter in seiner übergeordneten und leicht abwärts gerichteten Seitwärtsbewegung zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Dienstagmorgen. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures zeigt sich 18 Ticks höher bei 128,79 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,56 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,87, das -tief bei 128,53 Prozent. Der Umsatz liegt bei knapp über 32.000 Kontrakten. Händler sprechen weiter von einem nachrichtenlosen Geschäft bei europäischen Anleihen. Die Spekulation auf Zinsänderungen finde nur bei US-Anleihen statt.

