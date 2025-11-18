© Foto: Dall-E

Bitcoins Abwärtsphase setzt sich fort, getrieben von Liquiditätsengpässen und Makrosorgen, während Experten vor weiteren Rückschlägen warnen.Die jüngste Talfahrt am Kryptomarkt verschärft sich weiter. Bitcoin fällt am Dienstag auf 89.890 US-Dollar und rutscht damit erstmals seit sieben Monaten unter die Marke von 90.000 US-Dollar. Innerhalb der letzten 24 Stunden verliert die größte Kryptowährung 5,8 Prozent, auf Wochensicht summiert sich das Minus auf 14,4 Prozent. Vom Allzeithoch bei 126.200 US-Dollar, ist der Kurs inzwischen fast 29 Prozent entfernt (Stand: 8:30 Uhr MEZ). Der dramatische Kursrückgang hat die gesamten Jahresgewinne 2025 ausgelöscht und verstärkt die Sorgen vor einem sich …