TAIPEI, TAIWAN - Media OutReach Newswire - 18 November 2025 - In der Verkehrsleitzentrale von Taoyuan zeigen Dutzende von Monitoren grüne Lichter, die sich durch die Straßen der Stadt bewegen. Wenn ein Krankenwagen zu einem Krankenhaus rast, sorgt künstliche Intelligenz in Sekunden für freie Fahrt und macht aus lebensbedrohlichen Staus reibungslos verlaufende Fahrten.



Auf dem jährlichen Smart City Summit and Expo erfahren die Bürger, wie KI das städtische Leben revolutioniert.

Dies ist die neue Realität der Smart Cities, in denen Technologie das Leben in der Stadt nicht nur verbessert, sondern es sogar rettet. Liao Hsiu-wu, der Vorsitzende des taiwanesischen Ausschusses für die Entwicklung von Smart Cities, hat selbst erlebt, wie sich seine Stadt von einem wachsenden Vorort in ein Testgelände für anspruchsvolle städtische Technologie verwandelt hat.



In Orlando steht Bürgermeister Jerry Demings vor vergleichbaren Herausforderungen. Seine Stadt heißt wöchentlich ungefähr 1.000 neue Bewohner willkommen, was zu Anforderungen an die Infrastruktur führt, die Planer als "perfekten Sturm" bezeichnen. "Wir setzen intelligente städtische Technologien ein, damit die Systeme miteinander kommunizieren können," erklärte Demings.



Was diese Städte "intelligent" macht, ist nicht nur die Technologie - es geht vielmehr darum, wie die Systeme zusammenarbeiten. Das Netzwerk in Taoyuan umfasst über 100 vernetzte Ampeln und schafft das, was laut den Offiziellen wohl das umfassendste KI-gestützte Verkehrsleitsystem der Welt ist.



Der Durchbruch kam, als Taoyuan seine Feuerwehr direkt mit dem Verkehrsleitsystem vernetzte.



Orlando sah sich vor andere Herausforderungen gestellt und integrierte KI in sein Notrufsystem. Wenn die Anrufer eine andere Sprache als Englisch sprechen, übersetzt das System ihre Worte automatisch innerhalb von Sekunden für die Dispatcher.



Der Smart City-Fachmann der Taipei Computer Association, Huang Yung-Bei, erkennt ein weiteres kritisches Problem: Die Abteilungen der Stadtverwaltung sind häufig nicht in der Lage, Daten effizient miteinander auszutauschen. "Wenn die Anforderungen aller Abteilungen nicht integriert oder standardisiert sind, gibt es keinen Austausch zwischen Daten des Verkehrsamts und den Daten der EDV-Abteilung oder der Gesundheitsverwaltung," erläutert er.



Peter Wu von ASUS, der seit mehr als einem Jahrzehnt Smart City-Innovationen entwickelt, sieht die Altenpflege als kritischste Anwendung in der Zukunft. "Vielleicht haben Sie den Begriff 'Hospital-at-Home' schon einmal gehört", erklärt er.



Die Herausforderung ist nicht nur technologischer Art - es geht auch um den menschlichen Faktor. Liao merkt an, dass optimale technische Lösungen nicht immer den Gewohnheiten der Menschen entsprechen, so dass Verwaltungsbehörden ein Gleichgewicht zwischen den Vorlieben der Bürger und den technischen Möglichkeiten finden müssen.



Wie Demings es formuliert: "Bei der Smart City-Technologie geht es darum, Pläne umzusetzen, um sich um Gottes grüne Erde zu kümmern und das Bestehen der Menschheit zu sichern. Wenn wir dies nicht tun, könnten wir möglicherweise die Umwelt schädigen und die menschliche Existenz gefährden."



Hier ist der Link https://www.youtube.com/watch?v=ZPigwMbV6xU



Taipei Computer Association

