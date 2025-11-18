Berlin (ots) -
Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv verleihen heute den Deutschen Bildungs-Award 2025/2026. Prämiert werden die beliebtesten Bildungsanbieter in 47 Kategorien. Grundlage ist eine große Verbraucherbefragung mit rund 30.000 Stimmen. Die feierliche Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt. (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).
Bildung ist ein zentraler Pfeiler unserer Gesellschaft - sie fördert persönliche Entfaltung ebenso wie wirtschaftlichen Fortschritt und demokratisches Bewusstsein. Entsprechend breit ist das Spektrum an Angeboten, die auf unterschiedliche Alters- und Zielgruppen zugeschnitten sind. Der Award zeichnet jene Einrichtungen und Unternehmen aus, die aus Verbrauchersicht besonders überzeugen.
Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der Deutsche Bildungs-Award macht sichtbar, welche Anbieter auf diesem Sektor Maßstäbe setzen und unterstreicht zugleich die enge Verbindung zwischen Information und Bildung." Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität, ergänzt: "Der Aspekt Angebot überzeugt besonders. Rund 81 Prozent der Befragten zeigen sich mit dessen Qualität und Nutzen zufrieden. Auch die Bereitschaft zur Weiterempfehlung ist bemerkenswert hoch."
In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit nicht-staatlichen Bildungsanbietern in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Kundenservice untersucht. Berücksichtigt wurden zahlreiche Einzelaspekte, etwa Kosten, Leistungen, Qualität und Nutzen der Dienstleistungen/Portale/Produkte, Angebotsumfang und -spektrum, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, Kontaktmöglichkeiten sowie Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit. In das Gesamtergebnis floss zudem die Weiterempfehlungsbereitschaft der Verbraucherinnen und Verbraucher ein. Die Befragten konnten je Kategorie nur ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Dienstleistung oder Produkte sie genutzt hatten. Es gingen 29.753 Stimmen ein. Bewertungen erhielten 386 Anbieter; in die Auswertung gelangten 369 Unternehmen und Einrichtungen mit einer ausreichend hohen Zahl an Kundenmeinungen.
Preisträger "Deutscher Bildungs-Award 2025/2026"
(alphabetische Sortierung)
Berufliche Aus- & Weiterbildung
Agiles Coaching & Training: Agile.Coach, Kegon, Wibas
Bildungs- und Karrieremessen: Jobmesse (Jobwoche), Jubi - die Jugendbildungsmesse, Vocatium
Gründercoaching: AVGS Coaching Team, Merkur-Start up, Scale up
Heilpraktiker-Schulen: Deutsche Akademie für Heilpraktikerausbildung, Paracelsus Heilpraktikerschulen, Thalamus Heilpraktikerschulen
Institute für berufliche Bildung: Dekra Akademie, Management Circle, TA Bildungszentrum
Interkulturelles Training: Carl Duisberg, Culture Waves, Eidam & Partner
Lernmanagementsysteme (LMS): 360Learning, Docebo, M.I.T e-Solutions
Lernportale Ausbildung: Christiani, examio, Generation:I (Azubiweb)
Online-Portale für Studierende: Hochschulkompass, Studycheck.de, Unicum.de
Vergleichsportale Weiterbildung: Fortbildung24, Kursfinder.de, Weiterbildung.de
Weiterbildung Datenschutz & Compliance: DSN Group, Heydata, Onetrust
Weiterbildung E-Learning-Anbieter: Haufe Akademie, M.I.T e-Solutions, Oncampus
Weiterbildung Führungskräfte: Dr. G. Kitzmann Akademie, Mensch & Kommunikation, Port One Academy
Weiterbildung IT & PC: Incas Training, OpenHPI, PC College
Weiterbildung IT-Sicherheit: Bitkom Akademie, Fraunhofer Academy, Lawpilots
Weiterbildung PM-Zertifikate: Maxpert, Reuter Management Training
Weiterbildung Prozess- und Projektmanagement: BPM&O Akademie, DGQ Deutsche Gesellschaft für Qualität, GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement
Weiterbildung Virtual Reality: Institute for immersive Learning, Think start VR
Weiterbildung zum Coach: Dehner Academy, InKonstellation, Institut für Bildungscoaching
Private Hochschulen
Executive Education: Frankfurt School of Finance & Management, Mannheim Business School
Fernstudium-Anbieter: Hochschule Fresenius, IST-Hochschule für Management, SRH Fernhochschule
Private Business Schools: BSP Business & Law School Hochschule für Management und Recht, FOM Hochschule für Oekonomie & Management, ISM International School of Management
Private Hochschulen (universell): Constructor University, Hochschule Fresenius, UE University of Europe for Applied Sciences
Private Hochschulen Medien & Künste: AMD Akademie Mode & Design, Hochschule Macromedia
Private Hochschulen Technik: PHWT Private Hochschule für Wirtschaft und Technik, Provadis School of International Management and Technology
Schule & Studium
Klassenfahrten-Anbieter: CTS-Reisen, Jugendtours, Reisemeise
Lektorat & Coaching für Hochschularbeiten: 1a-Studi, Korrektur + Lektorat (Korrektur-plus-Lektorat.de), Mentorium
Lernportale Schule: Duden Learnattack, Schlaukopf.de, Studyflix
Lernportale Studium: Lecturio, Studyflix
Lernportale Mathe: Bettermarks, Mathegym, Mathe-Seite.de
Nachhilfevermittlungsportale: Lernigo, Nachhilfe-Team.net, Optimalnachhilfe.de
Online-Nachhilfeinstitute: Gostudent, Wissensexperten
Schulplaner-Apps: Die Schulapp, Schulmanager Online, Scoolio - die Schülercommunity
Sprachen
Sprachkurse für Firmen: Fokus Sprachen & Seminare, Kern Training, Languagehero
Sprachlehrinstitute: Berlitz, Deutsch Akademie, Tandem Language Schools
Vokabeltrainer-Apps: Pons Vokabeltrainer, Vokabeltrainer mit Lernkarten
Weiteres Bildungsangebot
Autorenschulen: Schreiben und Leben, Schule des Schreibens
Edutainment-Anbieter: Deutsches Museum, Miniatur Wunderland, Schokoladenmuseum Köln
E-Learning Bootsführerschein: Bootsfuehrerschein.de, Bootsschule1, SBF-Fragen
E-Learning Instrumentalunterricht: Music2me, Open Music School, Skoove
E-Learning Kfz-Führerschein: ADAC Führerschein, Fahrapp, Fahren-lernen.de
Elternkurse: KiB Kinder im Blick, Starke Eltern - starke Kinder, Triple P
Fahrschulen: 123Fahrschule, Academy Fahrschulen, Zöllner
Musikschulen: Greifmusic, Musikschule Fröhlich, Musikschule La Musica
Online-Gesangsunterricht: Open Music School, Sirius Music Communications
Programmierkurse für Kinder: Code it!, Coding Giants, Play & Code
Start-ups: Meinunterricht.de, Schulstart.de, Supratix
Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv
