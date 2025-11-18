Berlin (ots) -Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv verleihen heute den Deutschen Bildungs-Award 2025/2026. Prämiert werden die beliebtesten Bildungsanbieter in 47 Kategorien. Grundlage ist eine große Verbraucherbefragung mit rund 30.000 Stimmen. Die feierliche Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt. (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).Bildung ist ein zentraler Pfeiler unserer Gesellschaft - sie fördert persönliche Entfaltung ebenso wie wirtschaftlichen Fortschritt und demokratisches Bewusstsein. Entsprechend breit ist das Spektrum an Angeboten, die auf unterschiedliche Alters- und Zielgruppen zugeschnitten sind. Der Award zeichnet jene Einrichtungen und Unternehmen aus, die aus Verbrauchersicht besonders überzeugen.Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der Deutsche Bildungs-Award macht sichtbar, welche Anbieter auf diesem Sektor Maßstäbe setzen und unterstreicht zugleich die enge Verbindung zwischen Information und Bildung." Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität, ergänzt: "Der Aspekt Angebot überzeugt besonders. Rund 81 Prozent der Befragten zeigen sich mit dessen Qualität und Nutzen zufrieden. Auch die Bereitschaft zur Weiterempfehlung ist bemerkenswert hoch."In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit nicht-staatlichen Bildungsanbietern in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Kundenservice untersucht. Berücksichtigt wurden zahlreiche Einzelaspekte, etwa Kosten, Leistungen, Qualität und Nutzen der Dienstleistungen/Portale/Produkte, Angebotsumfang und -spektrum, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, Kontaktmöglichkeiten sowie Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit. In das Gesamtergebnis floss zudem die Weiterempfehlungsbereitschaft der Verbraucherinnen und Verbraucher ein. Die Befragten konnten je Kategorie nur ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Dienstleistung oder Produkte sie genutzt hatten. Es gingen 29.753 Stimmen ein. Bewertungen erhielten 386 Anbieter; in die Auswertung gelangten 369 Unternehmen und Einrichtungen mit einer ausreichend hohen Zahl an Kundenmeinungen.Preisträger "Deutscher Bildungs-Award 2025/2026"(alphabetische Sortierung)Berufliche Aus- & WeiterbildungAgiles Coaching & Training: Agile.Coach, Kegon, WibasBildungs- und Karrieremessen: Jobmesse (Jobwoche), Jubi - die Jugendbildungsmesse, VocatiumGründercoaching: AVGS Coaching Team, Merkur-Start up, Scale upHeilpraktiker-Schulen: Deutsche Akademie für Heilpraktikerausbildung, Paracelsus Heilpraktikerschulen, Thalamus HeilpraktikerschulenInstitute für berufliche Bildung: Dekra Akademie, Management Circle, TA BildungszentrumInterkulturelles Training: Carl Duisberg, Culture Waves, Eidam & PartnerLernmanagementsysteme (LMS): 360Learning, Docebo, M.I.T e-SolutionsLernportale Ausbildung: Christiani, examio, Generation:I (Azubiweb)Online-Portale für Studierende: Hochschulkompass, Studycheck.de, Unicum.deVergleichsportale Weiterbildung: Fortbildung24, Kursfinder.de, Weiterbildung.deWeiterbildung Datenschutz & Compliance: DSN Group, Heydata, OnetrustWeiterbildung E-Learning-Anbieter: Haufe Akademie, M.I.T e-Solutions, OncampusWeiterbildung Führungskräfte: Dr. G. Kitzmann Akademie, Mensch & Kommunikation, Port One AcademyWeiterbildung IT & PC: Incas Training, OpenHPI, PC CollegeWeiterbildung IT-Sicherheit: Bitkom Akademie, Fraunhofer Academy, LawpilotsWeiterbildung PM-Zertifikate: Maxpert, Reuter Management TrainingWeiterbildung Prozess- und Projektmanagement: BPM&O Akademie, DGQ Deutsche Gesellschaft für Qualität, GPM Deutsche Gesellschaft für ProjektmanagementWeiterbildung Virtual Reality: Institute for immersive Learning, Think start VRWeiterbildung zum Coach: Dehner Academy, InKonstellation, Institut für BildungscoachingPrivate HochschulenExecutive Education: Frankfurt School of Finance & Management, Mannheim Business SchoolFernstudium-Anbieter: Hochschule Fresenius, IST-Hochschule für Management, SRH FernhochschulePrivate Business Schools: BSP Business & Law School Hochschule für Management und Recht, FOM Hochschule für Oekonomie & Management, ISM International School of ManagementPrivate Hochschulen (universell): Constructor University, Hochschule Fresenius, UE University of Europe for Applied SciencesPrivate Hochschulen Medien & Künste: AMD Akademie Mode & Design, Hochschule MacromediaPrivate Hochschulen Technik: PHWT Private Hochschule für Wirtschaft und Technik, Provadis School of International Management and TechnologySchule & StudiumKlassenfahrten-Anbieter: CTS-Reisen, Jugendtours, ReisemeiseLektorat & Coaching für Hochschularbeiten: 1a-Studi, Korrektur + Lektorat (Korrektur-plus-Lektorat.de), MentoriumLernportale Schule: Duden Learnattack, Schlaukopf.de, StudyflixLernportale Studium: Lecturio, StudyflixLernportale Mathe: Bettermarks, Mathegym, Mathe-Seite.deNachhilfevermittlungsportale: Lernigo, Nachhilfe-Team.net, Optimalnachhilfe.deOnline-Nachhilfeinstitute: Gostudent, WissensexpertenSchulplaner-Apps: Die Schulapp, Schulmanager Online, Scoolio - die SchülercommunitySprachenSprachkurse für Firmen: Fokus Sprachen & Seminare, Kern Training, LanguageheroSprachlehrinstitute: Berlitz, Deutsch Akademie, Tandem Language SchoolsVokabeltrainer-Apps: Pons Vokabeltrainer, Vokabeltrainer mit LernkartenWeiteres BildungsangebotAutorenschulen: Schreiben und Leben, Schule des SchreibensEdutainment-Anbieter: Deutsches Museum, Miniatur Wunderland, Schokoladenmuseum KölnE-Learning Bootsführerschein: Bootsfuehrerschein.de, Bootsschule1, SBF-FragenE-Learning Instrumentalunterricht: Music2me, Open Music School, SkooveE-Learning Kfz-Führerschein: ADAC Führerschein, Fahrapp, Fahren-lernen.deElternkurse: KiB Kinder im Blick, Starke Eltern - starke Kinder, Triple PFahrschulen: 123Fahrschule, Academy Fahrschulen, ZöllnerMusikschulen: Greifmusic, Musikschule Fröhlich, Musikschule La MusicaOnline-Gesangsunterricht: Open Music School, Sirius Music CommunicationsProgrammierkurse für Kinder: Code it!, Coding Giants, Play & CodeStart-ups: Meinunterricht.de, Schulstart.de, SupratixVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntvPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelLeiter KommunikationTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deRTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: nicole.hobusch@rtl.deOriginal-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6160619