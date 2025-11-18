Google baut sein Wettersystem umfassend aus. Mit WeatherNext 2 verspricht das Unternehmen detailliertere Prognosen durch ein neues Datenmodell. Davon soll nicht nur die Wetter-App auf Pixel-Smartphones profitieren. Die Wettervorhersage auf dem Smartphone könnte endlich zuverlässiger werden. Wie Google in einem Blogpost bekannt gegeben hat, erhält die eigene Wetter-App Pixel Weather ab sofort ein Upgrade auf WeatherNext 2 - ein Modell, das deutlich ...

