Ein Entwickler hat einen spannenden iPhone-Hack festgehalten. Über Umwege landen praktische iPad-Funktionen auch auf Apples Smartphone. Allerdings sollte euch sein Trick nicht zum Nachahmen animieren. Mit der Einführung von iPadOS 26 hat Apple seinen Tablets einige praktische Features verpasst. Dazu zählen etwa Apps, die sich jetzt in eigenen Fenstern öffnen und so besseres Multitasking erlauben. Leider sind die Neuerungen, die die Tablets fast schon ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.