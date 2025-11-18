Ein Entwickler hat einen spannenden iPhone-Hack festgehalten. Über Umwege landen praktische iPad-Funktionen auch auf Apples Smartphone. Allerdings sollte euch sein Trick nicht zum Nachahmen animieren. Mit der Einführung von iPadOS 26 hat Apple seinen Tablets einige praktische Features verpasst. Dazu zählen etwa Apps, die sich jetzt in eigenen Fenstern öffnen und so besseres Multitasking erlauben. Leider sind die Neuerungen, die die Tablets fast schon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n