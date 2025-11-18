Linz (www.anleihencheck.de) - Seit Jahresbeginn hat der Ungarische Forint gegenüber dem Euro etwa 5% zugelegt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Hauptgrund dafür sei die positive Realverzinsung: Der Leitzins sei seit September 2024 stabil bei 6,5%, während die aktuelle Inflation 4,3% betrage. Bei der heutigen Zinsentscheidung werde keine Anpassung des Leitzinses erwartet. Rückgänge der Verbraucherpreise seien nicht zu erwarten, daher bleibe die Realverzinsung mit rund 2% attraktiv und unterstütze die Währung. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.