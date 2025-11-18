Linz (www.anleihencheck.de) - Seit Jahresbeginn hat der Ungarische Forint gegenüber dem Euro etwa 5% zugelegt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Hauptgrund dafür sei die positive Realverzinsung: Der Leitzins sei seit September 2024 stabil bei 6,5%, während die aktuelle Inflation 4,3% betrage. Bei der heutigen Zinsentscheidung werde keine Anpassung des Leitzinses erwartet. Rückgänge der Verbraucherpreise seien nicht zu erwarten, daher bleibe die Realverzinsung mit rund 2% attraktiv und unterstütze die Währung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
