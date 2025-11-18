Xpeng hat seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Durch einen satten Anstieg der Fahrzeugverkäufe um 150 Prozent kann das Unternehmen fast seine Ausgaben decken: Der Nettoverlust schrumpfte umgerechnet auf 46 Millionen Euro. Der chinesische E-Auto-Hersteller lieferte zwischen Juli und September genau 116.007 Fahrzeuge aus, was einem Plus von 149,3 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2024 entspricht. Damals kam Xpeng noch auf 46.533 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
