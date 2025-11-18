Xpeng hat seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Durch einen satten Anstieg der Fahrzeugverkäufe um 150 Prozent kann das Unternehmen fast seine Ausgaben decken: Der Nettoverlust schrumpfte umgerechnet auf 46 Millionen Euro. Der chinesische E-Auto-Hersteller lieferte zwischen Juli und September genau 116.007 Fahrzeuge aus, was einem Plus von 149,3 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2024 entspricht. Damals kam Xpeng noch auf 46.533 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.