Der Hyundai-Konzern hat seine Investitionen in die heimische Produktion von elektrifizierten Fahrzeugen nochmals deutlich aufgestockt. Die zusätzlichen Kapazitäten sollen genutzt werden, um die Exporte zu erhöhen - und neue Märkte zu erschließen. Der Hyundai-Konzern will seine Exporte von elektrifizierten Fahrzeugen (BEV, PHEV, HEV und FCEV) aus Südkorea bis 2030 von 690.000 Einheiten auf 1,76 Millionen Einheiten ausweiten. Dies ist Teil eines 125,2 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.