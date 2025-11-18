Google-Investitionen in Deutschland: Was bedeutet das?
© 2025 Der Aktionär TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|247,15
|247,25
|10:24
|247,05
|247,25
|10:23
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:13
|Google Vids: Gemini-Funktionen landen bei allen mit Gmail-Konto
|09:51
|Google-Investitionen in Deutschland: Was bedeutet das?
|Google-Investitionen in Deutschland: Was bedeutet das
► Artikel lesen
|09:45
|Googles Wetter-App bekommt ein Upgrade: So sollen die Vorhersagen genauer werden
|Google baut sein Wettersystem umfassend aus. Mit WeatherNext 2 verspricht das Unternehmen detailliertere Prognosen durch ein neues Datenmodell. Davon soll nicht nur die Wetter-App auf Pixel-Smartphones...
► Artikel lesen
|09:34
|GCash, Maya, GoTyme among services compatible with Google Pay
|09:26
|ALPHABET INC CL A: Ruhe vor dem Sturm?
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALPHABET INC CL A
|247,25
|+0,55 %