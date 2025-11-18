Wien (ots) -Vertrag wurde für weitere 5 Jahre bestätigtJan Nast bleibt Intendant der Wiener Symphoniker. Das Orchester der Stadt Wien und sein Intendant werden gemeinsam in die Zukunft gehen, der Vertrag von Nast wurde für weitere 5 Jahre bestätigt.Jan Nast kam 2019 von der Sächsischen Staatskapelle Dresden nach Wien und hat das Orchester seither modernisiert und neu ausgerichtet. Mit der Ernennung von Petr Popelka zum Chefdirigenten unterstrich er die musikalische Klasse des Ensembles, das regelmäßig im Wiener Konzerthaus, im Musikverein Wien, bei den Bregenzer Festspielen und im MusikTheater an der Wien zu hören ist und auf zahlreichen internationalen Tourneen gastiert. Dank seines über Jahrzehnte gewachsenen internationalen Netzwerks gelang es ihm, die weltweite Positionierung des Orchesters weiter auszubauen.Besonders verankerte Nast die Wiener Symphoniker aber in ihrer Heimatstadt: Mit Formaten wie dem Prater-Picknick, dem Wiener Advent im Stephansdom, den Beisl-Konzerten oder den Kammermusik-Reihen im Kunsthistorischen Museum und im WienMuseum stellte er die Wiener Symphoniker mitten in die Stadt. Außerdem entwickelte er das neue Frühlingsfestival Primavera da Vienna in Triest und öffnete das Orchester für Filmmusik und andere Genres, wie etwa K-Pop.Jan Nast setzte sich im Bewerbungsverfahren, das vom Aufsichtsratspräsidenten Dr. Alexander Wrabetz und der stellvertretenden Aufsichtsratspräsidentin Mag\u00aa Eva Rosenauer-Albustin geleitet wurde, gegen 12 Bewerber:innen aus dem In- und Ausland durch. Sein Vertrag wurde bis 2032 verlängert."Jan Nast hat gezeigt, dass ein modernes Orchester sowohl vor Ort tief verwurzelt als auch international höchst erfolgreich sein kann", sagt Wiens Kulturstadträtin Mag\u00aa Veronica Kaup-Hasler. "Die Wiener Symphoniker haben ihre Rolle als 'Orchester der Stadt' unter seiner Intendanz weiter ausgebaut und verkörpern die emotionale Musik-DNA Wiens. Das Orchester steht für musikalische Exzellenz und ist gleichzeitig für alle Menschen zugänglich. Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit Jan Nast neue Ideen für die Zukunft entwickeln können und dass das Orchester und sein Intendant ihren innovativen Weg auch nach der Jubiläumssaison weitergehen."Finanzstadträtin Barbara Novak, MA zur Vertragsverlängerung: "Jan Nast führt die Wiener Symphoniker mit großer Weitsicht und stärkt sowohl ihre nationale Verankerung als auch ihre internationale Ausstrahlungskraft. Die Tourneen nach Japan, Südkorea und China sowie neue Formate wie das Festival in Triest zeigen eindrucksvoll, wie er den Markenwert des Orchesters weiterentwickelt. Damit leistet er einen bedeutenden Beitrag zur kulturellen Identität Wiens und zur Stärke unserer Visitor Economy."Aufsichtsratspräsident Dr. Alexander Wrabetz sagt: "Mit Jan Nast konnten die Wiener Symphoniker ihr Profil weiter schärfen. Es zeigt sich, dass ein Orchester gleichzeitig höchste Qualität entwickeln und fest auf dem Boden seiner eigenen Geschichte stehen kann. Es ist ein großer Gewinn für die Wiener Symphoniker, dass wir den von Intendant Jan Nast eingeschlagenen Weg auch in den kommenden Jahren konsequent weiterverfolgen können."Jan Nast selber erklärt: "Es ist ein Privileg, in einer Stadt wie Wien arbeiten zu dürfen: Hier ist alles Musik, und die Wiener Symphoniker sind das Orchester der Stadt. Gemeinsam arbeiten wir daran, dass wir als Ensemble für alle Wienerinnen und Wiener da sind und gleichzeitig tragen wir mit Stolz den musikalischen Geist Wiens hinaus in die Welt. Mich inspirieren die Stadt, die Musikerinnen und Musiker und sein Chefdirigent Petr Popelka - und ich freue mich auf die weiteren gemeinsamen Jahre und die Umsetzung vieler neuer Ideen."Pressekontakt:Wiener SymphonikerJulia BrüggemannTelefon: +4366488426319E-Mail: j.brueggemann@wienersymphoniker.atWebsite: https://www.wienersymphoniker.atOriginal-Content von: Wiener Symphoniker, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154222/6160666