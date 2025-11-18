© Foto: Rick Bowmer - AP

Nachdem Rio Tinto das 2,4 Milliarden US-Dollar schwere Lithium-Projekt Jadar gestoppt hat, gab es nun bekannt, die Produktion der Mine Yarwun zukünftig um 40 Prozent zu reduzieren.Rio Tinto hat am Dienstag bekannt gegeben, dass es die Produktion in seiner Aluminiumoxidraffinerie Yarwun in Queensland, Australien, um 40 Prozent reduzieren wird. Das Bergbauunternehmen teilte mit, dass die geringere Produktion die Lebensdauer der Mine bis 2035 verlängern wird. Dadurch wird nach eigenen Aussagen auch die Pürfung weiterer Optionen zur Betriebserweiterung und Modernisierung ermöglicht. Bei der aktuellen Produktionslage wird die Kapazität der Absetzanlage voraussichtlich im Jahr 2031 erreicht …