Börsen unter Druck: Nervosität vor US-Daten und Tech-Zahlen

Nach schwachen Vorgaben aus den USA und deutlichen Verlusten in Asien starten Europas Börsen mit klarer Schwäche in den Dienstag. Vor allem die Technologiewerte geraten unter Druck, da sich Anleger vor den Nvidia-Zahlen am Mittwoch und dem US-Arbeitsmarktbericht am Donnerstag vorsichtiger zeigen.
Makroökonomischer Überblick:
Mit dem Ende des US-Government-Shutdown kehren wichtige Konjunkturdaten zurück. Heute stehen die Im- und Exportpreise sowie der NAHB-Hausmarktindex auf der Agenda, während die Märkte die jüngste Überraschung verdauen: Der Empire-State-Index sprang im November auf 18,7 Punkte. Der höchste Wert seit einem Jahr. Die robuste Industrieaktivität und steigende Beschäftigung dämpfen Hoffnungen auf eine schnelle Zinssenkung der Fed im Dezember.
Im Fokus:
ABB: Auf dem Kapitalmarkttag erhöhte der Konzern seine Margenziele deutlich. Die operative EBITA-Marge soll künftig zwischen 18 und 22 Prozent liegen, nach zuvor 16 bis 19 Prozent. Das Umsatzwachstumsziel bleibt unverändert, ebenso die Strategie für Akquisitionen. Trotz der ambitionierten Vorgaben zeigt sich die Aktie vorbörslich schwächer. Ein Hinweis auf Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Lauf.
Auch die Deutsche Bank sorgt für Schlagzeilen. Das Institut will bis 2028 die Rendite auf das materielle Eigenkapital auf über 13 Prozent steigern und die Kostenquote unter 60 Prozent drücken. Zudem sollen die Erträge um fünf Milliarden Euro wachsen. Anleger reagieren jedoch verhalten, die Aktie notiert im Minus.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|NASDAQ 100
|Bear
|UG1DZ3
|14,08
|26296,513622 Punkte
|14,66
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG114F
|7,67
|22504,4367 Punkte
|31,23
|Open End
|NASDAQ 100
|Bull
|UG6S78
|15,89
|22838,672661 Punkte
|13,76
|Open End
|Silber
|Bull
|UN11YH
|2,92
|46,666605 USD
|15,81
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B37
|5,00
|22782,40055 Punkte
|49,04
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.11.2025; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|S&P 500 Index
|Put
|UG1PB8
|0,43
|4500,00 Punkte
|7,3
|19.06.2026
|Mercedes-Benz Group AG
|Call
|UG48S1
|0,03
|75,00 EUR
|13,63
|18.03.2026
|NASDAQ 100
|Put
|UG95M9
|2,63
|24500,00 Punkte
|31,73
|21.11.2025
|TotalEnergies SE
|Call
|UG486N
|0,033
|65,00 EUR
|18,07
|18.03.2026
|DAX®
|Call
|UG2LSJ
|0,88
|26800,00 Punkte
|24,91
|20.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.11.2025; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Newmont Corp.
|Long
|HD747E
|17,54
|65,334596 USD
|4
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6H8N
|4,24
|15729,778272 Punkte
|3
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Long
|UG4ENK
|0,78
|29,473887 EUR
|7
|Open End
|DAX®
|Short
|HD6QH1
|1,00
|27521,779871 Punkte
|-6
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6P3G
|0,99
|22020,914001 Punkte
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.11.2025; 09:30 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen