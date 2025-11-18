Anzeige
Dienstag, 18.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Skyharbour übernimmt 100% Russell Lake - Startschuss für die nächste Uran-Rally?
onemarkets Blog
18.11.2025 09:49 Uhr
Börsen unter Druck: Nervosität vor US-Daten und Tech-Zahlen

Nach schwachen Vorgaben aus den USA und deutlichen Verlusten in Asien starten Europas Börsen mit klarer Schwäche in den Dienstag. Vor allem die Technologiewerte geraten unter Druck, da sich Anleger vor den Nvidia-Zahlen am Mittwoch und dem US-Arbeitsmarktbericht am Donnerstag vorsichtiger zeigen.

Makroökonomischer Überblick:

Mit dem Ende des US-Government-Shutdown kehren wichtige Konjunkturdaten zurück. Heute stehen die Im- und Exportpreise sowie der NAHB-Hausmarktindex auf der Agenda, während die Märkte die jüngste Überraschung verdauen: Der Empire-State-Index sprang im November auf 18,7 Punkte. Der höchste Wert seit einem Jahr. Die robuste Industrieaktivität und steigende Beschäftigung dämpfen Hoffnungen auf eine schnelle Zinssenkung der Fed im Dezember.

Im Fokus:

ABB: Auf dem Kapitalmarkttag erhöhte der Konzern seine Margenziele deutlich. Die operative EBITA-Marge soll künftig zwischen 18 und 22 Prozent liegen, nach zuvor 16 bis 19 Prozent. Das Umsatzwachstumsziel bleibt unverändert, ebenso die Strategie für Akquisitionen. Trotz der ambitionierten Vorgaben zeigt sich die Aktie vorbörslich schwächer. Ein Hinweis auf Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Lauf.

Auch die Deutsche Bank sorgt für Schlagzeilen. Das Institut will bis 2028 die Rendite auf das materielle Eigenkapital auf über 13 Prozent steigern und die Kostenquote unter 60 Prozent drücken. Zudem sollen die Erträge um fünf Milliarden Euro wachsen. Anleger reagieren jedoch verhalten, die Aktie notiert im Minus.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
NASDAQ 100 Bear UG1DZ3 14,08 26296,513622 Punkte 14,66 Open End
DAX®/X-DAX® Bull UG114F 7,67 22504,4367 Punkte 31,23 Open End
NASDAQ 100 Bull UG6S78 15,89 22838,672661 Punkte 13,76 Open End
Silber Bull UN11YH 2,92 46,666605 USD 15,81 Open End
DAX® Bull UG5B37 5,00 22782,40055 Punkte 49,04 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.11.2025; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
S&P 500 Index Put UG1PB8 0,43 4500,00 Punkte 7,3 19.06.2026
Mercedes-Benz Group AG Call UG48S1 0,03 75,00 EUR 13,63 18.03.2026
NASDAQ 100 Put UG95M9 2,63 24500,00 Punkte 31,73 21.11.2025
TotalEnergies SE Call UG486N 0,033 65,00 EUR 18,07 18.03.2026
DAX® Call UG2LSJ 0,88 26800,00 Punkte 24,91 20.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.11.2025; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Newmont Corp. Long HD747E 17,54 65,334596 USD 4 Open End
DAX® Long UG6H8N 4,24 15729,778272 Punkte 3 Open End
Infineon Technologies AG Long UG4ENK 0,78 29,473887 EUR 7 Open End
DAX® Short HD6QH1 1,00 27521,779871 Punkte -6 Open End
DAX® Long UG6P3G 0,99 22020,914001 Punkte 15 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.11.2025; 09:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

