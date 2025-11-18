DJ MÄRKTE ASIEN/Sehr schwach - Verluste über 3% in Tokio und Seoul

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den ostasiatischen Aktienmärkten ist es am Dienstag auf breiter Front steil nach unten gegangen mit den Indizes. Weiter seien in erster Linie Zinssenkungserwartungen ausgepreist worden, die in den vergangenen Wochen maßgeblich für Auftrieb gesorgt hätten, sagten Marktteilnehmer. Wegen des in Folge des Shutdowns weiter herrschenden Mangels an Wirtschaftsdaten in den USA kamen zuletzt aus Notenbankkreisen vermehrt Signale, dass die Zentralbank bei ihrem Treffen im Dezember die Zinsen nicht senken wird. Aktuell wird eine Zinssenkung nur noch mit weniger als 47 Prozent eingepreist.

In Tokio verzeichnete der Nikkei-Index den größten Tageseinbruch seit April, er sackte um 3,2 Prozent ab auf 48.703 Punkte. In Seoul ging es dem Kospi mit einem Minus von 3,3 Prozent sogar noch einen Tick schlechter. In Hongkong fiel das Marktbarometer um fast 2 Prozent, in Schanghai um 0,8 Prozent und Sydney beendete den Handel mit einem Minus von 1,9 Prozent.

Zuletzt allenfalls durchwachsen ausgefallene chinesische Wirtschaftsdaten hätten die Stimmung zusätzlich eingetrübt, hieß es. Dazu kamen negative Vorgaben der Wall Street, wo Technologieaktien wegen der anhaltenden Bedenken über zu hohe Bewertungen nach dem KI-Hype erneut verkauft wurden. Im Weiteren verwiesen Börsianer auf die jüngsten Spannungen zwischen Japan und China vor dem Hintergrund der Taiwan-Politik Chinas.

In Tokio knickte der Kurs der Technologieholding Softbank um über 7 Prozent ein. In Seoul verbilligten sich SK Hynix um 6 Prozent. XPeng rutschten in Hongkong um rund 10 Prozent ab, nachdem der Elektroautobauer mit den neuesten Zahlen die Margenerwartung verfehlt und dazu einen eher mauen Ausblick auf das laufende Quartal abgegeben hatte.

In Sydney machten James Hardie einen Satz um 9,9 Prozent nach oben. Der Baustofflieferant hatte mitgeteilt, dass sich seine umstritten erworbene Sparte AZEK besser als erwartet entwickelt. Catapult Sports brachen nach der Vorlage neuer Geschäftszahlen dagegen um 11,7 Prozent ein.

Die Ölpreise gaben im asiatischen Handel etwas nach. Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass der Tankerverkehr im russischen Hafen Noworossijsk wieder aufgenommen worden sei, nachdem er in Folge eines ukrainischen Drohnenangriff den Betrieb vorübergehend habe einstellen müssen.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.469,10 -1,9% +5,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 48.702,98 -3,2% +26,1% 07:00 Kospi (Seoul) 3.953,62 -3,3% +64,8% 07:30 Shanghai-Comp. 3.939,81 -0,8% +19,1% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.910,99 -1,8% +31,4% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:30 % YTD EUR/USD 1,1596 0,1 1,1590 1,1613 +12,2% EUR/JPY 179,70 -0,1 179,87 179,69 +10,4% EUR/GBP 0,8815 0,1 0,8810 0,8818 +6,6% GBP/USD 1,3154 -0,0 1,3156 1,3170 +5,1% USD/JPY 154,97 -0,1 155,20 154,73 -1,3% USD/KRW 1.465,77 0,2 1.462,79 1.458,00 -0,9% USD/CNY 7,0852 0,1 7,0812 7,0794 -1,9% USD/CNH 7,1150 0,1 7,1089 7,1066 -3,2% USD/HKD 7,7828 0,1 7,7742 7,7728 +0,1% AUD/USD 0,6485 -0,2 0,6496 0,6530 +5,6% NZD/USD 0,5658 -0,0 0,5660 0,5678 +1,0% BTC/USD 90.363,50 -1,9 92.129,05 95.365,55 -0,5% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,50 59,91 -0,7% -0,41 -16,9% Brent/ICE 63,77 64,20 -0,7% -0,43 -14,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.013,65 4.041,66 -0,7% -28,01 +55,6% Silber 49,72 50,2035 -1,0% -0,48 +75,0% Platin 1.312,32 1.328,18 -1,2% -15,86 +51,7% Kupfer 4,97 5,01 -0,7% -0,04 +21,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

