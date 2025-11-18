Berlin (ots) -- Deutschlands erfolgreichster Ski-Weltcup-Rennläufer Felix Neureuther wird während der Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026 zu einem einzigartigen Ski-Erlebnis in Bormio einladen - als Teil einer exklusiven Reihe von Airbnb Entdeckungen, die von 26 olympischen und paralympischen Athleten angeboten werden.- Neue Daten von Airbnb zeigen, dass Deutschland an der Spitze der Länder mit dem größten Reise-Interesse nach Italien während der Olympischen Winterspiele steht (siehe Hinweis 1).- Die Buchung für die Entdeckung mit Felix Neureuther ist ab heute, 18. November 2025 unter airbnb.com/felix2026 möglich.Felix Neureuther, Deutschlands erfolgreichster Slalomfahrer im Weltcup und dreimaliger Olympiateilnehmer, lädt Skifans im Februar 2026 zu einer einzigartigen Airbnb Entdeckung in den Nationalpark Stilfser Joch ein.Was die Teilnehmenden der Ski-Entdeckung mit Felix Neureuther erwartetDie Entdeckung mit Felix Neureuther findet im Herzen der italienischen Alpen statt. Das erwartet die Gäste:- Felix Neureuther heißt die Gäste willkommen, während sie ihre Tages-Skipässe erhalten- Von einem lizenzierten Ski-Guide erhalten die Gäste Sicherheitshinweise und Informationen darüber, was sie auf den Pisten erwartet.- Gemeinsam geht es mit dem Lift zum Gipfel, und Felix Neureuther erzählt von seine Erfahrungen bei den Olympischen Winterspielen- Die Gäste und Felix Neureuther fahren gemeinsam die Pisten von Santa Caterina hinunter und Felix hilft ihnen dabei, ihre Technik, das Gleichgewicht und ihre Linienwahl zu verfeinern- Es gibt eine Pause mit Essen und Getränken in einer legendären Berghütte, um neue Energie zu tanken. Die Gäste können sich mit Felix über seine olympischen und sportlichen Erfahrungen und ihre eigenen Fragen zum Skifahren austauschen.- Vor der atemberaubenden Kulisse der Alpen gibt es ein gemeinsames Gruppenfoto, bevor die Gäste ein letztes Mal gemeinsam mit Felix abfahren.Felix Neureuther, Deutschlands erfolgreichster Weltcup-Skirennläufer aller Zeiten, sagt: "Ich freue mich sehr, diese Entdeckung in Zusammenarbeit mit Airbnb anzubieten. Für mich sind Berge der Inbegriff von Naturverbundenheit, sie geben mir Ruhe, Erdung und Kraft. Und Schnee ist nach wie vor mein Lieblingselement. Ich bin schon sehr gespannt darauf, mit meinen Gästen die Skipisten von Santa Caterina zu erkunden, über Skifahren zu fachsimpeln und gemeinsam die Schönheit der Berge zu genießen."Kathrin Anselm, Geschäftsführerin DACH & CEE bei Airbnb, sagt: "Die Welt richtet ihre Aufmerksamkeit auf Mailand-Cortina 2026, und wir bringen Fans mit unserer einzigartigen Reihe olympischer und paralympischer Entdeckungen, angeboten von Sportlegenden wie Felix Neureuther, ganz nah an die Magie der Winterspiele heran. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft, die den Gästen einen einzigartigen Einblick in die Welt des olympischen Skisports und die authentische Schönheit der italienischen Alpen ermöglicht."So kann die Ski-Entdeckung mit Felix Neureuther gebucht werdenDie Entdeckung mit Felix Neureuther findet zwei Mal, am 12. und am 13. Februar 2026, statt. Gäste können das Erlebnis ab heute, dem 18. November 2025, unter airbnb.com/felix2026 buchen. An jedem der beiden Tage können bis zu acht Gäste teilnehmen. Die Kosten pro Gast betragen symbolische 26 Euro und beinhalten alle Aktivitäten. Anreise, Unterkunft und Skiausrüstung sind nicht inbegriffen. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.Olympische und paralympische Erlebnisse mit 26 Athleten für Mailand-Cortina 2026Airbnb ist weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. Die Entdeckung mit Felix Neureuther ist Teil einer exklusiven Reihe olympischer und paralympischer Entdeckungen, die Airbnb anlässlich von Mailand-Cortina 2026 entwickelt hat, um die Winterspiele von einem Event, bei dem man zuschaut, zu etwas zu machen, das man Seite an Seite mit Sportlegenden erleben kann. Die einzigartigen Erlebnisse werden von 26 aktiven und ehemaligen Spitzensportlern aus 7 Ländern und 15 Disziplinen angeboten, die zusammen 67 Medaillen gewonnen haben. Sie ermöglichen es den Gästen, vor, während und nach den Spielen mit den Athleten in Kontakt zu treten und sie auf den Pisten in Bormio, in den Arenen von Mailand oder in den Dolomiten von Cortina zu begleiten und so den olympischen und paralympischen Geist hautnah zu erleben.Neben der Entdeckung mit Felix Neureuther gehören zu den weiteren Entdeckungen unter anderem:- Die Geheimnisse des Eiskunstlaufs mit Nathan Chen (https://www.airbnb.com/experiences/6731380?c=.pi129.pkexep_micoNathan)- Familienspaß im Schnee mit Perrine Laffont in Livigno (https://www.airbnb.com/experiences/6726088?c=.pi129.pkexep_micoPerrine)- Ein Champions-Menü mit Deborah Compagnoni (https://www.airbnb.com/experiences/6692915)- Das Finale der Ski-Abfahrt mit Tessa Worley in Cortina verfolgen (https://www.airbnb.com/experiences/6722126?c=.pi129.pkexep_micoTessa)- Den olympischen Geist mit der Paralympics-Athletin Dani Aravich feiern (https://www.airbnb.com/experiences/6641271?c=.pi129.pkexep_micoDani)- Wie ein Champion mit der Olympionikin Zoe Atkin frühstücken (https://www.airbnb.com/experiences/6639389?c=.pi129.pkexep_micoZoe)- Rollstuhl-Curling mit Amos Mosaner entdecken und verfolgen (https://www.airbnb.com/experiences/6733702?c=.pi129.pkexep_micoAmos)Alle olympischen und paralympischen Airbnb Entdeckungen können ab dem heutigen 18. November 2025 unter airbnb.com/milanocortina2026 (http://www.airbnb.com/mico2026) zu einem symbolischen Preis von 26 Euro pro Person gebucht werden und finden von Februar bis März 2026 statt. So begleiten die Erlebnisse die Gäste vor, während und nach den Wettkämpfen.Die Deutschen haben das größte Reise-Interesse nach Italien während der Olympischen WinterspieleNeue Daten von Airbnb zeigen, dass Italien in dieser Wintersaison einen starken Anstieg der Suchanfragen verzeichnet, wobei die größte Dynamik in den Regionen Trentino-Südtirol, Lombardei und Venetien zu beobachten ist, die Austragungsorte der Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026 sind (siehe Hinweis 2). Deutschland steht an der Spitze der Länder mit dem höchsten Reise-Interesse für Italien während der Olympischen Spiele. Die Top-Länder sind (siehe Hinweis 3):- Deutschland- Kanada- Italien (Inlandsreisende)- Schweiz- USAEntdeckungen auf AirbnbAirbnb Entdeckungen werden von Einheimischen veranstaltet, die ihre Stadt am besten kennen. Airbnb hat Entdeckungen in 650 Städten weltweit eingeführt und fügt täglich neue hinzu. In vielen Städten gibt es auch Airbnb Originals - außergewöhnliche Erlebnisse, die von den interessantesten Menschen der Welt veranstaltet und exklusiv für Airbnb konzipiert wurden.Hinweise an die Redaktion / Quellenangaben:Hinweis 1: Basierend auf Suchanfragen im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 für Check-ins im Februar 2026 im Vergleich zum Februar 2025.Hinweis 2: Basierend auf internen Daten von Airbnb zu Suchanfragen im 2. Quartal 2025 für den Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis zum 28. Februar 2026 im Vergleich zu Suchanfragen im 2. Quartal 2024 für den Zeitraum vom 1. Dezember 2024 bis zum 28. Hinweis 3: Datenquelle: Siehe Hinweis 1