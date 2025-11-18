Auch im dritten Quartal konnte Bilfinger überzeugen. Der Industriedienstleister profitierte von einer weiter steigenden Nachfrage aus der Pharma- sowie aus der Öl- und Gasindustrie. Bei der Prognose für das Gesamtjahr zeigt sich Vorstandschef Thomas Schulz prinzipiell optimistisch, wenn gleich eine Erhöhung der Jahresziele bei Umsatz und Ertrag noch ausblieb. Die Bilfinger-Aktie profitierte trotzdem. Erst vor wenigen Tagen markierte die Bilfinger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de