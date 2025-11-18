

EQS-Media / 18.11.2025 / 10:12 CET/CEST

Presseinformation



Wirtschaftslage belastet jede zweite Person im Job - Gleichzeitig rücken viele Teams enger zusammen Stepstone-Umfrage zeigt: Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmenden spürt in den letzten Monaten mehr Belastung, schrumpfende Budgets und geringere Planbarkeit

Trotz Druck und Unsicherheit bleibt der Teamgeist in den meisten Unternehmen stabil. Ein Viertel der Beschäftigten berichtet sogar von besserem Zusammenhalt

Drei Viertel erwarten, dass die Lage auch 2026 herausfordernd bleibt - viele nutzen die Zeit zur persönlichen Weiterentwicklung Düsseldorf, 18. November 2025 - Die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit in Deutschland hinterlässt Spuren im Arbeitsalltag vieler Beschäftigter. Eine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag von Stepstone zeigt: Jede zweite Person (54 %) fühlt sich heute stärker belastet als noch vor zwei Jahren. Gleichzeitig haben sich auch die Rahmenbedingungen verändert: 55 % berichten von geringeren Budgets und 53 % von weniger Verlässlichkeit in der Planung.

Besonders Jüngere spüren den steigenden Druck im Arbeitsalltag. 64 % der unter 35-Jährigen sagen, sie leisten mehr Arbeit als vor der wirtschaftlichen Flaute. Bei den Älteren sind es im Schnitt 50 %. Auch Überstunden leisten Jüngere häufiger als Ältere (Altersgruppe 18-34: 45 %; gegenüber Mittelwert Altersgruppe 35-70: 35 %).

"Wirtschaftliche Krisen zeigen, wie belastbar Organisationen wirklich sind", sagt Atena Rabou-Degenkolbe, Head of Talent Acquisition & Employer Branding bei The Stepstone Group. "Während Budgets schrumpfen und der Druck steigt, ist es häufig die Zusammenarbeit in den Teams, die den Unterschied macht. Wenn Beschäftigte Verantwortung übernehmen und zusammenhalten, dann sorgt das für Stabilität im Arbeitsalltag."



Trotz steigender Belastung: Viele Teams rücken enger zusammen



Das bestätigt auch ein Blick in die Umfrageergebnisse, denn trotz steigender Arbeitslast hat die Krise auf zwischenmenschlicher Ebene auch positive Effekte: Viele Teams geben an, besser zusammenzuarbeiten als zuvor. Ein Viertel (25 %) der Befragten sagt, der Zusammenhalt in ihrem Team habe sich verbessert, 27 % erleben mehr gegenseitige Unterstützung.

Auch die Bereitschaft, Neues zu lernen, wächst: 52 % der Beschäftigten geben an, neue Fähigkeiten zu entwickeln, ebenso viele übernehmen mehr Verantwortung als zuvor.

"Die wirtschaftliche Lage verlangt den Beschäftigten derzeit viel ab", sagt Rabou-Degenkolbe. "Krisen stellen Teams auf die Probe, können sie aber auch zusammenschweißen. Entscheidend ist, wie man mit ihnen umgeht. Jetzt ist es wichtig, offen miteinander zu sprechen und gemeinsam Lösungen zu finden. Gute Führung zeigt sich gerade jetzt darin, Orientierung zu geben und Mut zu machen, auch wenn nicht jede Entscheidung sofort leichtfällt."



Zwischen Belastung und Zuversicht: Wie Beschäftigte auf 2026 blicken



Mit Blick auf die kommenden Monate erwarten die wenigsten Beschäftigten eine schnelle Entlastung. Drei Viertel (73 %) gehen davon aus, dass ihre berufliche Situation 2026 unverändert bleibt, nur ein Drittel (33 %) rechnet mit einer Verbesserung. Trotzdem überwiegt bei vielen der Wille, selbst etwas zu verändern: 61 % der Befragten möchten die Zeit aktiv nutzen, um sich fachlich weiterzuentwickeln. Das zeigt, dass inmitten von Unsicherheit auch Chancen gesehen werden.



Über die Studie

Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 11. und 17.09.2025 insgesamt 539 Arbeitnehmer (ohne besondere Führungsverantwortung) befragt. Die Erhebung wurde quotiert und die Ergebnisse gewichtet. Die Befragten setzen sich repräsentativ nach Beschäftigtenanteil pro Unternehmensgröße, nach Geschlecht und Altersgruppen von Arbeitnehmern, nach sechs NACE-Wirtschaftszweigen sowie nach Nielsen-Regionsverteilung von Unternehmen zusammen.



Über The Stepstone Group

The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützter Job-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungen erreichen jedes Jahr rund 140 Millionen Bewerbungen mehr als 130.000 Arbeitgeber. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete The Stepstone Group einen Umsatz von mehr als 900 Millionen Euro. Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern aktiv - darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit rund 3.000 Menschen. Mehr Informationen unter: www.thestepstonegroup.com/deutsch



Kontakt

The Stepstone Group Presse

press@stepstone.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: The Stepstone Group

Schlagwort(e): Dienstleistungen



18.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News